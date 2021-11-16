我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

編譯林聰毅／綜合報導
白宮發布拜習視訊峰會的新聞稿。（取材自白宮官網）
白宮發布拜習視訊峰會的新聞稿。（取材自白宮官網）

美國總統拜登中國國家主習習近平在美國時間15日晚間舉行視訊會談，白宮隨後也發表聲明，以下為聲明全文：

拜登總統在11月15日與中國國家主席習近平舉行了虛擬會議，這兩位領袖討論了我們兩國關係的複雜性質以及負責任地度管理競爭的重要性。如同之前的討論，這位兩位領導人涵蓋了我們利益一致的領域，以及我們在利益、價值和觀點都有所分歧的領域。拜登總統歡迎有機會與習主席坦誠直率談論我們在一系列問題的意圖和優先事項。

拜登總統強調，美國將繼續捍衛自身的利益和價值，並與我們的盟友和夥伴一起確保21世紀的道路規則，推動一個自由、開放和公平的國際體系。他強調優先考量影響深遠的國內投資，同時與國外盟友及夥伴共同因應我們時代的挑戰。

拜登總統提出對中國在新疆、西藏和香港的做法以及更廣泛人權的擔憂。他清楚表明，有必要保護美國勞工和產業不受中國不公平貿易和經濟措施的影響。他還討論了自由與開放印太地區的重要性，並傳達了美國堅持我們對此地區承諾的持續決心。

拜登總統重申，航行自由和安全飛越對該地區繁榮的重要性。在台灣問題上，拜登總統強調，美國仍堅持以《與台灣關係法》、三個聯合公報，以及六項保證為指導的「一個中國」政策，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

拜登總統還強調管理戰略風險的重要性。他指出，需要有常理性的護欄以確保競爭不會轉為衝突，並保持溝通管道暢通。他提出與我們利益交關的具體跨國挑戰，例如健康安全。

這兩位領導人特別討論了氣候危機對全世界的生存本質，以及美國和中國的重要角色。他們還討論了採取措施以解決全球能源供應問題的重要性。這兩位領導人還就北韓、阿富汗和伊朗等地區面臨的重大挑戰交換意見。最後，他們討論了雙方持續就許多領域進行討論的方式，拜登總統強調實質和具體對話的重要性。

拜登 美國 中國

上一則

拜登：確保競爭不轉衝突 習近平：一道引領中美向前發展

延伸閱讀

拜登：確保競爭不轉衝突 習近平：一道引領中美向前發展

拜登：確保競爭不轉衝突 習近平：一道引領中美向前發展
「美國又動起來了」拜登簽署1.2兆元基建案

「美國又動起來了」拜登簽署1.2兆元基建案
打破不合謠言 拜登擁抱賀錦麗 CNN卻不善罷甘休

打破不合謠言 拜登擁抱賀錦麗 CNN卻不善罷甘休
民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國