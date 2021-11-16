拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

美國總統拜登。（美聯社）

美國 總統拜登 與中國 國家主席習近平在美東時間15日晚間8點左右舉行視訊高峰會，雙方會談近4小時後結束，白宮在會後發表聲明，表示拜登在會中關切中國在新疆、西藏和香港的作為，並重申美國將遵守一個中國政策。

據中國央視新聞報導，拜登在會談中願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

但根據白宮釋出的會議紀要，拜登也向習近平表達對中國在新疆、西藏、香港以及更廣泛地人權上的擔憂，並重申印太地區航行自由與安全飛行對區域繁榮的重要性。

在提到台灣議題時，拜登強調，美國依然堅持以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

白宮發布的聲明稿指出「雙方領導人討論兩國關係的複雜性以及負責任地管理競爭的重要性，總統拜登對於與習主席坦誠直率地談論兩國在一系列議題上的意圖和優先事項表示歡迎」。

聲明稿還提到「總統拜登強調『美國將繼續捍衛自己的利益和價值觀，並與盟友和夥伴一同推動21世紀的一個自由、開放和公平的國際體系』。而在與國外盟友和合作夥伴結盟以應對時代挑戰的同時，將優先考慮在國內進行影響深遠的投資」。

此外，拜登還對中國在新疆、西藏和香港的做法以及人權議題提出擔憂，更討論印太地區開放、航行自由和安全對該地區的重要性。在台灣議題上，拜登強調「美國仍堅持以『台灣關係法』、美中三個聯合公報和六項保證為原則的『一個中國』政策」，並強烈反對單方面改變局勢或破壞台海和平穩定。

聲明稿中還提到，拜登強調管理戰略風險的重要性，以確保競爭不會轉向衝突並保持溝通渠道暢通。

最後，雙方領導人更特別就氣候危機、全球能源供應問題、朝鮮、阿富汗和伊朗地區等議題進行討論，拜登更強調「實質與具體對話的重要性」。