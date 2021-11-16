回不去了？習近平稱拜登「老朋友」 拜登不再用此稱呼

美國總統拜登與中國國家主席習近平16日上午舉行視訊會議，其中最受到討論的便是習近平稱拜登為「老朋友」，不過白宮似乎不這樣認為。（Getty Images）

美國總統拜登 （Joe Biden）與中國 國家主席習近平 16日上午舉行視訊會議，其中最受到討論的便是習近平稱拜登為「老朋友」，不過白宮似乎不這樣認為。

路透報導，習近平以老朋友來稱呼拜登的這段關係可以追溯到2011年8月，當時兩人在四川進行數小時的交談和旅行。不過在這場視訊峰會之前，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）就表示「拜登不認為習近平是『老朋友』，這一點將持續下去」。

鑑於目前的外交局勢，拜登似乎也不想被國內政治對手針對這點批評。今年6月，當記者詢問拜登與習近平之間的關係是否為「老朋友對老朋友」、以尋求世界衛生組織（WHO）尋找新冠病毒起源的機會時，拜登回應道「讓我們把事情說清楚，我們對彼此很了解，但我們不是老朋友，這只是純粹的交流」。

對此，前美國東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）指出「在拜登先公開否認他們是朋友之後，習近平此次特意將對方稱為『老朋友』，不過拜登仍笑著提醒習近平，包括中國在內的所有國家都『必須遵守相同的規則』」。

中國人民大學國際關係學教授時殷弘則認為「儘管兩國關係緊張，但習近平仍使用這個詞，當我們中國人稱某人為『老朋友』時，我們的意思是我們已經認識他很長時間了，『老朋友』並不一定意味著他們仍然是真正的朋友」。