華府力掐北京脖子 美企卻紛赴中投資半導體

「華爾街日報」一項調查發現，一些美企及其中國的分支機構正加大投資中國半導體企業，此舉無疑有助於北京爭奪晶片領域的主導地位，削弱華府欲保持關鍵技術領先的努力。圖為馬來西亞友尼森公司的半導體晶片。（路透）

美國 在晶片領域加大對北京設限力道，盼在美中競逐裡保有關鍵科技領先。但美媒發現，一些矽谷創投公司與晶片產業巨頭卻增加在中國 的半導體投資 ，引發美方關注。

「華爾街日報」一項調查發現，一些美企及其中國的分支機構正加大投資中國半導體企業，此舉無疑有助於北京爭奪晶片領域的主導地位，削弱華府欲保持關鍵技術領先的努力。

華爾街日報委託位於紐約的研究機構「榮鼎集團」（Rhodium Group）所作分析顯示，美國一些創投、晶片巨頭及其他私人投資者，在2017到2020年期間參與在中國的半導體產業投資達58筆，超過2013到2016年的2倍。

而據另一研究機構PitchBook Data的資料顯示，積極赴中投資者包括晶片巨頭英特爾（Intel Corp.），他們正支持一家現名為概倫電子（Primarius Technologies Co.）的中國公司；概倫電子專門從事目前美國企業領先的晶片設計工具製作。

此外，紅杉資本（Sequoia Capital）、光速創投（Lightspeed Venture Partners）、Matrix Partners、紅點創投（Redpoint Ventures）等矽谷創投公司也利用在中國的分支單位，從2020年初起參與對中國晶片企業的投資都顯著增加。

雖然當中許多投資金額尚未披露，但華爾街日報發現，投資者參與的各輪融資，為中國的新創晶片公司籌集達數十億美元。

手機、汽車、人工智慧到核武器等無不仰賴半導體，使其被視為未來地緣政治競逐的一大關鍵，且自去年以來半導體在全球一直供不應求。如今美企這波赴中投資半導體風潮再次牽動美中科技競爭的敏感神經。

華府一些官員和國會議員為此震驚，正考慮加強監管力度。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今年7月指出，拜登政府正在研究美國境外投資金流的影響，「這些金流可能繞過出口管制，或以其他損害美國國家安全的方式強化競爭對手的技術能力」。

北京砸重本大量補貼，竭盡所能推動晶片自給自足，美方國安官員和業界顧問表示，美企投資正在幫助北京。聚焦中國的諮詢公司Horizon Advisory共同創辦人皮卡斯克（Nathan Picarsic）說：「半導體拚的就是資本密集，資金就是誰能勝出的關鍵。」

不過投資中國晶片產業的美企紛表示，赴中投資的規模比起他們在美國國內投資，簡直小巫見大巫。英特爾集團旗下的「英特爾投資公司」（Intel Capital Corp.）表示，他們在中國的投資在全球佈局裡不到10%。

美國為阻礙中國的半導體進展，近年來對用於製造晶片的軟體、設備和其他技術實施更嚴格出口管制，還製訂新政策並計劃斥資數十億美元強化美國在半導體製造和設計方面的優勢。

民主黨聯邦參議員卡西（Bob Casey）與共和黨參議員柯寧（John Cornyn）正推動立法，以監督美國海外投資、離岸關鍵供應鏈及科技產業資源流入俄、中等競爭對手。

相關立法盼填補目前美國外來投資審查委員會（CFIUS）管不到的漏洞，白宮國安會官員已和兩人的助理接洽。但包括美中貿易全國委員會（USCBC）、美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）等商界團體都在進行遊說，盼阻擋這項卡西-柯寧法案。

美中貿易全國委員會發言人表示，監管海外資本金流在美國250年歷史前所未見，現有的出口管制完全足以保護國家安全。

華爾街日報指出，中國國務院2020年8月更新一系列重點擺在電子設計自動化軟體的融資獎勵，提供多年豐厚的租稅減免。中國分析師和科技業投資人表示，這對美企投資極具吸引力，代表晶片新創公司幾篤定能獲政府資助，以提高市值並加速成長，至少不用擔心破產。