美中各有哪些人 陪同習近平與拜登出席視訊峰會？

備受矚目的拜習會美東時間15日登場。（新華社）

根據中國 央視新聞報導，拜習會於美東時間15日7時46分許登場，中國國家主席習近平 告訴美國總統拜登 ，「今天是我們第一次以視頻方式會晤，看到老朋友我感到很高興」。

根據央視畫面，中國這次陪同習近平出席這次視訊峰會的人員有：中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸國務委員兼外長王毅、外交部副部長謝鋒。

據悉，陪同拜登出席拜習視訊峰會的美方人員則有：美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文、財政部長葉倫、白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯、國家安全會議中國事務高級主任羅森伯格。

來源：聯合影音

習近平在開場致詞時表示，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。他願與拜登一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

拜登則表示，希望雙方的對話能像過去一樣坦誠直率。他認為，作為美中兩國領導，兩人有責任確保兩國的競爭不走向衝突，不論有意或是無意。

拜登稱，中美需要重建共識的護欄，清晰坦承地對待雙方分歧，在涉及共同利益的方面共同努力，尤其是氣候變化等重大的全球性問題上。中美雙邊關係，不僅對兩國有重大的影響，也攸關全世界。

根據央視新聞畫面，習近平與拜登在開場致詞時，習近平一直直視前方鏡頭，拜登則頻頻低頭看著桌上的文稿。據央視新聞報導，拜習會上半場已於15日晚間9時42分結束，雙方預計休息15分鐘後繼續下半場視訊峰會。