拜習會 習：中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏

「拜習會」登場。（Getty Images）

中國國家主席習近平 與美國總統拜登 ，於北京 時間16日上午首次相互以中美元首身分，舉行視訊會晤。據新華社報導，習近平在會晤開始時強調，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，表態願與拜登一同，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。

拜登上任後首次「拜習會」，北京時間16日上午8時46分以視訊方式舉行，按照慣例，雙方在各自闡述立場後，會就「中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」

據新華社報導，習近平在會晤開始時指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。

習近平說，這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平還強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。

他說，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。「我願同總統先生（指拜登）一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

對於此次拜習會，大陸外交部發言人趙立堅15日在例行記者會上表示，根據雙方商定，將就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。他說，希望美方和中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國，相互尊重、和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。