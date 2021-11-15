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「老友」相見 拜：需要建立護欄 習：需增溝通合作

峰會開場 拜：有責避免衝突 習：願引領中美關係向前

拜習視訊峰會登場 新華社曝光北京會場在這裡

記者林則宏／即時報導
中國國家主席習近平與美國總統拜登的視訊峰會15日在此舉行。（取材自微博）
中國國家主席習近平與美國總統拜登的視訊峰會15日在此舉行。（取材自微博）

備受國際矚目的拜習會美東時間15日晚間7時45分登場，新華社微博則於7時4分預先發布一則「中美元首視頻會晤期將開始舉行」的短訊，並搭配兩張新聞相片。從相片中的背景山水畫來看，拜習會的北京會場設在人民大會堂東大廳。

新華社報導，經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於北京時間16日上午與美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

在這則短訊中，新華社搭配了兩張相片，其中一張可清楚看到，習近平座位後方的巨幅山水畫名為《幽燕金秋圖》，這幅畫正是人民大會堂東大廳的標誌。

人民大會堂東大廳位於人民大會堂二樓東側，是中國舉行各種重大外事活動和重要會議的場所，過去數屆中共新一屆政治局常委集體亮相的會場也是選擇在東大廳，《幽燕金秋圖》因此也被稱為是中央電視台新聞聯播中出鏡率最高的一幅山水畫。

針對16日上午登場的拜習會，中國外交部發言人趙立堅在15日例行記者會中表示，當前，中美關係正處於關鍵十字路口，此次視頻會晤是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事，中美兩國人民和國際社會都希望會晤能取得對兩國和世界都有利的結果。

趙立堅稱，根據雙方商定，習近平將與拜登就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。希望美方同中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國，相互尊重、和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

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