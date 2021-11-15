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拜習今晚視訊會晤 美中均盼「管控」關係

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拜習線上會晤登場 美中均盼「管控」關係

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜習會15日晚間舉行。（取材自Meghan Hays推特）
拜習會15日晚間舉行。（取材自Meghan Hays推特）

拜登總統與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚在線上會晤，在雙方尋求緩和緊張局勢之際，此次會晤也是對拜登「對抗兼合作」對中政策的壓力測試；美方資深官員表示，拜登將關切中國對台灣的脅迫與挑釁行為，並重申美國的一中政策不變，也會向習近平表明希望保持溝通與建立防護機制，避免誤判導致雙方競爭演變為衝突。

拜登透過「密集外交」管控兩國關係

繼今年2月和9月的兩次領導人通話之後，此次線上會晤是拜登年初就職以來的第三次雙邊對話，美媒解讀雙方對會晤結果並無較高預期，不指望達成實質成果；而從大方向看，拜登及其團隊已選擇透過「密集外交」(intense diplomacy)的方式管控兩國關係。

中國駐美大使館在拜習會前發布聲明說，中美關係已來到十字路口，兩國領導人的線上會晤不僅對雙邊關係，也對國際關係有重要意義，中美人民及國際社會都希望看到此次會晤得出積極成果，服務兩國乃至世界。

中國盼共同探索新時代的兩國相處方式

中使館表示，習近平將與拜登坦誠深入交流，在影響中美關係未來的戰略議題，以及涉及雙方共同利益與共同關切的重要議題交換意見，中國希望美方以互相尊重、和平共存、增進對話與合作、管控分歧為基礎，與中國共同探索新時代的兩國相處方式，並將兩國關係拉回健康穩定發展的正軌。

華爾街日報引述美方資深官員說法，「拜登政府不打算通過雙邊互動來改變中國 — 我們認為這不切實際；我們嘗試通過對我們及盟友夥伴有利的方式塑造國際環境。」

美國資深官員指出，包括對台灣的脅迫與挑釁行為，對國際秩序的威脅、不公平經濟行為、人權、南海、科技與戰略風險領域等，拜登都將直接且坦率向習近平表明擔憂。

拜登總統與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚在線上會晤。（Gatty Ima...
拜登總統與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚在線上會晤。（Gatty Images）

華府對台灣問題仍採「戰略模糊」立場

台灣也仍是雙方面臨的主要分歧點，消息人士指，此次會晤習近平也將尋求拜登政府對台灣政策的明確說明，而拜登也會重申美國「一中政策」不變；華府對於台灣主權問題不站邊，對是否會在中國發動軍事行動時保衛台灣，則採取「戰略模糊」立場。

這場由拜登提議的峰會，目的之一是降低雙方緊張。美方官員說，拜登將表示希望建立防護機制，避免誤判和誤解，確保競爭不會導致衝突，同時向習近平表明期望中方遵守規範。

美中兩國剛在COP26氣候峰會發布出人意料的聯合宣言，表示將攜手向清潔能源過渡，拜登將在會中就核擴散和新冠疫情方面尋求共識；白宮指拜登此次將以強有力姿態開啟會晤，因為當天稍早他還簽署了近1兆元的兩黨基礎設施法案，該法案也是拜登認為能幫助美國趕上中國境內投資的必要之舉。

而此時也正值習近平的「強勢期」，上周剛結束的六中全會發表中共百年黨史以來的「第三次歷史決議」，定調習近平為「中國新時代的領導人」，是在毛澤東、鄧小平以後繼往開來的「偉大飛躍」。

習近平對美策略更注重「損害管理」

華爾街日報引述消息人士報導，習近平目前的對美策略更注重「損害管理」，而非重新定位兩國關係，其優先考量是確保中美互動的路徑順利，並願意與拜登重啟溝通渠道，防止軍事衝突。

歐巴馬政府時期的國務院亞太事務助卿羅素(Daniel Russel)說，「我們現處於有些轉變正在發生的時刻，兩國領袖都對美中關係不滿意，他們都很注意某些類型的事件發生，可能給雙方帶來目前無法承受的問題。」

從台灣議題到貿易議題，兩國領導人確有諸多棘手問題待討論，拜登在線上會晤期間也將就人權和中國經濟活動提出關切。

「預期不高，但需要建設性的務實機制」

華爾街日報引述美方官員表示，拜登上台後加強了美國與印太地區的安全夥伴關係，包括在9月與英國、澳洲簽訂的潛艇協議，此舉也顯示許多關注印太局勢的盟友更堅定與美國結盟。

美國商業領袖迫切希望美中貿易層面釋放積極信號，希望拜登解決中國的工業補貼等廣泛議題，拜登目前基本保留了川普政府時期的關稅政策，預計也不會在雙方線上會晤時就此讓步，但其團隊持續與北京就貿易問題協商，雙方都表示有積極對話。

美國商會國際事務負責人布萊恩特(Myron Brilliant)說，「雖然拜習會的預期不高，但我們需要建設性的務實機制和指示性的進程，幫助穩定兩國關係、管控緊張局勢，並給未來取得實質進步創造空間。」

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