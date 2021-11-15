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台灣議題 拜習各說各話

記者張加、丘采薇／台北報導
拜登、習近平 2012年在美國2012年，時任中國國家副主席的習近平（左）在洛杉磯吃著夏威夷州長贈送的堅果巧克力，與當時的美國副總統拜登（右）會面。（美聯社）
拜登、習近平 2012年在美國2012年，時任中國國家副主席的習近平（左）在洛杉磯吃著夏威夷州長贈送的堅果巧克力，與當時的美國副總統拜登（右）會面。（美聯社）

美國總統拜登中國國家主席習近平今上午舉行線上峰會，熟悉台美關係的人士表示，這次會談主要是為雙方保持暢通溝通管道，以免互相猜疑導致兩國陷入不必要的緊張關係，無論是美中關係走向或對台美關係，應不會出現重大改變。

由於美方已經事前向台方提供相關簡報，且美國國務卿布林肯也在「拜習會」登場前，先與中國國務委員兼外長王毅通話，並敦促北京透過有意義對話以和平解決兩岸議題。

台國安幕僚說，「拜習會」勢必提及台灣議題，但目前美國對台政策的大方向不會變。

台海部分，台方涉外人士評估，拜習應該還是各講各的，相信拜登會持續關切台海情勢，並表達台灣是美國重要夥伴；中方則會持續講涉及其核心利益，美方不該向台獨勢力釋出錯誤訊息等，說法應該都和過去一致。

據了解，「拜習會」結束後，除了美方將循例向台方說明相關情形，台國安會、外交部及台駐美代表處也會就此議題交換意見，並向蔡英文總統報告。

涉外人士認為，雖然美中高層官員曾會談，但美方知道與北京進一步交涉，兩國領導人必得對話，習近平好一段時間不願出訪，難以藉國際場合會晤，因此安排線上峰會；這次拜習會主要是為管理美中之間存在已久的問題與分歧而溝通，預計不會有重大突破。

涉外人士說，以美國現況來看，無論是民主黨或共和黨執政，抗中路線不會變。但相較於美國前總統川普，拜登比較擅於使用策略性的手法，美國現在也希望和中國一起解決某些問題，例如，美中貿易戰、氣候變遷議題等，中國也有想解決的事，像是希望得到美國對敏感議題的承諾，因此，美中都希望上談判桌，由雙方最高領袖親自對話，接下來，台方會密切觀察美中是否能進行「有效的」對談。

涉外人士表示，拜登應會維持一貫立場，必要競爭的領域繼續競爭，雖希望在氣候變遷等議題尋求合作，但也不會將氣候變遷合作當作籌碼，因此評估整體走向不會有什麼改變。

美國 拜登 中國

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