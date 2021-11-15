拜登、習近平今視訊峰會 台灣成最大難點

美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）今舉行視訊峰會。（Getty Images）

美國 總統拜登 與中國 國家主席習近平將在今天舉行視訊會議，美國資深官員表示，拜登將關切中國對台灣的脅迫與挑釁行為，並重申美國的一中政策不變，也會向習近平表明希望保持溝通、建立防護機制，避免誤判導致雙方競爭演變為衝突。

中國外交部發言人趙立堅說，習近平將與拜登就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關切的重要問題，坦誠深入充分交換意見。

一般預料習近平將向拜登重申主權立場與一中原則，連中國官媒和學者都認為台灣議題將是「拜習會」的最大難點之一。

這場視訊會議將在美東今晚7時45分舉行，是拜登上任後美中領導人首次透過視訊會晤，美方宣稱預期會議將進行數小時。

根據法新社與華爾街日報報導，美國資深官員指出，拜登將直接且坦率的向習近平表明，對中方種種行為的擔憂，包括中國對台灣的脅迫與挑釁行為，對國際秩序的威脅、不公平經濟行為、人權、南海、科技與戰略風險領域等。

這名美國官員表示，雖然拜登近來表示若中國武力犯台美方將防衛台灣，但拜登將對習近平重申，美國的一中政策維持不變。

這場由拜登提議的峰會，目的之一是降低雙方緊張。美方官員說，拜登將表示希望建立防護機制，避免誤判和誤解，確保競爭不會導致衝突，同時向習近平表明期望中方遵守規範。

美國對中國商品課徵關稅等貿易問題，這名美國官員說，拜登不會主動談論，除非習近平提出，「我們預期，這並非一場會有具體成果出爐的會議」。

資深官員表示，雙方也會談到美中在氣候變遷、健康安全等領域的合作，但拜登將向習近平強調，合作應對氣候變遷符合中國利益，而非幫助美國。

在中國外交部例行記者會上，趙立堅談及「拜習會」時表示，當前中美關係正處於關鍵十字路口，這次視訊會晤是中美關係的大事，也是國際關係的大事，中美兩國人民和國際希望會晤取得有利的結果。