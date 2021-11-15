我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

民主黨期中選舉警鐘 民調：51%民眾選共和黨

編譯陳韻涵╱綜合14日電
多家最新民調顯示對民主黨執政的不滿。(路透)
多家最新民調顯示對民主黨執政的不滿。(路透)

美國廣播公司新聞網與華盛頓郵報(ABC News/WP)14日公布民調，假設訪查當天舉行期中選舉投票，51%的登記選民支持所在選區的共和黨議員候選人，這是該民調自1981年11月開始問受訪者此問題以來，共和黨過去40年來最大的領先幅度；這項民調凸顯民主黨在明年期中選舉的危機四伏，恐怕難以保有目前兩院的些微多數優勢。

距離2022年期中選舉還有一年時間，但民主黨面臨多項挑戰與困境，包括國民對通膨高漲的不滿，以及62%受訪者認為民主黨不關心多數國民。

●共和黨40年來 最大幅度領先

ABC與華郵民調過去40年來進行110次民調中，假設訪查當天舉行期中選舉投票，今年有51%的登記選民支持所在選區的共和黨議員候選人，只有41%的受訪選民支持民主黨候選人；這不僅是共和黨40年最大領先幅度，也是第九次由共和黨享有領先民主黨的優勢，共和黨上一次占優勢是在2002年1月領先民主黨七個百分點。

民意已反映在11月初的維吉尼亞州州長選舉上，共和黨新秀楊京(Glenn Youngkin)打敗有意回鍋的維州前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)當選新州長。

ABC與華郵民調本月7日到10日訪問1001名成人，其中包括882名登記選民；約70%受訪者認為經濟不景氣，其中38%的人認為經濟情況不佳；4月時的相同民調只有58%受訪者認為經濟不景氣。

拜登的支持率低迷與經濟因素息息相關，包括31年來新高的通貨膨脹、高失業率、年底節日購物季供應鏈危機等。

2020年10月以來，薪資成長4.9%，通膨卻增加6.2%。

48%的受訪者認為通膨與拜登有直接的關係，55%受訪者不認同拜登的整體經濟政策，僅39%認同，這項民調比9月初時下滑九個百分點，比4月時銳減13個百分點。

●拜登民調跌至41% 再創新低

拜登總統的民意支持率再創下就任不到一年以來新低，不支持率53%、支持率41%，其中支持率比4月時相同的民調低11個百分點。

比起前總統川普2017年9月時最高的不支持率，拜登目前在經濟方面的不支持率較高六個百分點；總統的整體支持率，往往與經濟方面的支持率相關。

川普上次觸及經濟認同谷底時，共和黨在2018年的期中選舉輸掉40席；目前民主黨雖然在兩院保有些微多數，但2022年的期中選舉前景晦暗。

眾院月初通過1兆2000億元兩黨合作基礎建設法案，卻無助拉抬拜登的支持率，這可能讓拜登的「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案更難過關。

民調另發現，拜登的關鍵政策往往比他本人更受歡迎，63%受訪者支持基建法案，58%支持2兆元開支法案；不過，只有31%受訪者覺得，拜登施政迄今已兌現主要的競選承諾。

拜登施政滿意度41%，再創新低。(美聯社)
拜登施政滿意度41%，再創新低。(美聯社)

民調 拜登 共和黨

上一則

9歲童傷重不治 休士頓踩踏事件罹難者增至10人

延伸閱讀

物價飆漲… 通貨膨脹成拜登大挑戰 目前「尚無解方」

物價飆漲… 通貨膨脹成拜登大挑戰 目前「尚無解方」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊

柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊
雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀

雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀

熱門新聞

美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
中共總書記習近平。(美聯社)

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

2021-11-07 15:30
CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟