新聞分析／拜習會 美中料拋「罐頭答案」台仍難免緊張

美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）將於美東時間15日晚間召開線上「拜習會」，將是拜登上任以來美中領導人首次「面對面」會晤。（Getty Images）

全球矚目的拜習線上峰會15日登場，兩國高層官員事先通話，預告台灣 議題將是會談重點，且仍為美中之間難解的分歧。

美國 國務卿布林肯12日與中國國務委員兼外長王毅通話後，王毅率先發聲明，要求美方明確反台獨。美國國務院較北京 遲了大半天才發表僅五句話的聲明，約一半內容與台灣有關，似為回應王毅涉台言論；美方重申一貫立場，或可讓台灣稍放心。

拜登面對國內反中情緒、國會對台支持、國際盟友與夥伴的期待等因素，在台灣、香港、新疆等敏感問題上，不能示弱與讓步，也因此台灣方面普遍評估，拜習會後，美國對台政策大方向不會改變。

但台灣還是不免緊張，畢竟北京也面對國內外壓力，且最近態度有所變化，部分言論更為強硬，包括王毅要求美方奉行真正的「一中政策」而非假的「一中政策」。

過去很長一段時間，美中達成某種各說各話的默契，北京堅持「一中原則」，華府則遵守自己的「一中政策」，北京反台獨，華府則說不支持台灣獨立；美中各自端出自己的「罐頭答案」，基本上不致引發太大爭議或過激反應，但北京最近不再接受美方一貫說詞，顯示可能在台灣議題上對美提出更多要求。

雖然白宮企圖降低外界對拜習會的期待，但美國總統拜登與中國國家主席習近平都親自線上見了，總得端出點成果，確保競爭不會演變為衝突之外，還要在競爭中尋求合作空間，如北韓、抗疫、氣候變遷等共同關切的議題。

美中若能有效緩解緊張，也算成功，而為了達到此目的，可預期美方未來面對台、港等美中歧見仍深的議題時，將更加謹慎，以免刺激潛在的合作夥伴，很可能也會希望各相關方能顧全大局。

拜習會雖難讓美中破冰或重設關係，但兩國關係走勢應有所不同，台灣也該為自身安全與利益考量，順勢而行。