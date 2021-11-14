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CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

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物價飆漲… 通貨膨脹成拜登大挑戰 目前「尚無解方」

編譯潘勛／綜合14日電
受到疫情衝擊及經濟重啟影響，全美物價波動不已，百姓手中的錢陸續貶值。圖為在科羅拉多州的一所超市的衣物價格都上漲。(美聯社)
受到疫情衝擊及經濟重啟影響，全美物價波動不已，百姓手中的錢陸續貶值。圖為在科羅拉多州的一所超市的衣物價格都上漲。(美聯社)

美國目前面臨幾十年來最嚴重通貨膨脹，物價漲速之快令人撟舌不下且危及經濟復甦，決策者面臨消費者需求大增、供應鏈堵塞、生活必需品漲價三合一的陌生的困境，可顯然沒有明顯的解方，勢必成為白宮最大政治挑戰。

通膨兇猛，聯準會控制貨幣政策，可以用升降利率來調節經濟溫度；拜登是否為了壓制通膨而改換聯準會主席，目前備受關注。

華盛頓郵報14日報導，10月物價去年同比漲幅平均超過6%，讓千百萬美國家庭生計吃緊，全國企業要做投資決策也感到遲疑，另對白宮造成極大挑戰。

喬治梅森大學(George Mason University)經濟學教授科文(Tyler Cowen)指出，目前的通膨與1970年代大不相同；疫情下的宏觀經濟學是全新學問；政、學兩界面臨前所未見的挑戰，無法借鑑過往數據而了解如何校正政策抉擇，就一定程度，可說眾人好比盲人瞎馬，真的無法確定下一步該做什麼。

目前通膨發作並非單一因素所致，同時也沒有明顯的解決方案；國會批准下，聯邦注資數兆元來因應疫情，導致全國消費者及公司採買商品數量之多空前未有，因此導致全球供應鏈為了消化新的需求量而新添壓力；只是需求升高卻碰到勞工短絀、供應及運輸能力不足，部分是疫情所致，另外美國經濟體懸之已久的結構缺陷也有影響。

經濟學界不認為物價會永遠升上去；疫情紓困而造出的需求量過增終會消散；全球供應鏈在疫苗廣泛施打、疫情褪去後會安定下來；但要耗時多久才能平抑物價仍然成謎；認為通膨只是短期的各類預測，目前都告失靈。

期中選戰 共和黨猛攻「拜登通膨」

通膨持續愈久，執掌白宮及國會的民主黨麻煩就更大；共和黨猛攻說眼下發生「拜登通膨」(Bidenflation)，用此為基調來打2022年期中選舉；掌控貨幣政策而可以調節經濟熱度的聯準會，其主席會不會換人備受矚目。

現任聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)及聯準會理事布蘭納德(Lael Brainard)上周都被瞧見來到白宮會見拜登，政府拒絕說明其原因；拜登在蘇格蘭參加氣候峰會時便表示，就任命聯準會主席一事會加快速度。

面對物價通膨上漲，華爾街開始緊張，拜登總統如何提名新的聯準會主席受到關注。(美聯...
面對物價通膨上漲，華爾街開始緊張，拜登總統如何提名新的聯準會主席受到關注。(美聯社)

聯準會 拜登 疫情

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