氣候峰會敲定碳市場規則 有助數兆美元釋出抗暖化

中國大陸氣候變化事務特使解振華（中）13日在聯合國氣候峰會上與美國氣候特使柯瑞（右）交談。（新華社）

聯合國氣候峰會（COP26）近200國談判代表13日敲定巴黎協定第6條的碳市場規則。路透報導，這有助於數兆美元資金釋出，用於保護森林、建立再生能源設施等遏制氣候變遷 的行動。

BBC報導，碳市場旨在為減碳 創造金錢誘因，概念是如果一國出錢幫助另一國減碳或捕捉碳，如在另一國造林或興建再生能源設施，就能把另一國的減碳成果算作自己的。

各國可以在全球市場上交易碳排放額度，每單位是一噸二氧化碳。近30年來，全球還未能建立通用且穩定的碳市場規則。

全球第一個碳交易制度要追溯到1997年採用的聯合國京都議定書規定的「清潔發展機制」，但這個制度實際上已失敗。2015年，190國簽署巴黎協定，在協定第6條同意建立全球自願碳交易市場，希望避免重蹈清潔發展機制覆轍。到了本月13日，各國終於談妥碳市場規則。

擁有大片森林的國家和企業，都在峰會上大力推動由政府主導的碳市場。巴西 環境部在社群網站上說，氣候峰會協議是「巴西的勝利」，巴西準備成為碳排放額度的「重要出口國」。亞馬遜雨林大半分布在巴西，巴西在利用風力和太陽能發電方面也有巨大潛力。

不過，受氣候變遷衝擊最大的國家擔心，汙染大國會購買碳排放額度，迴避認真減碳。太平洋馬紹爾群島氣候特使提娜．史特吉說：「我們必須提防有人利用第6條把自己漂綠。」

這項碳市場協議克服了導致前兩屆氣候峰會失敗的癥結。先前各國不同意對部分碳交易課稅以資助窮國調適氣候變遷，這項協議以雙軌方式解決這點：國家雙邊碳交易不課稅，意味開發中國家屈服於富國的要求，尤其是反對課稅的美國；而在另一個集中發放碳信用額度的體制中，碳交易收入要課5%的稅，以資助開發中國家調適。

協議另一項條款解決了京都議定書創造的碳排放額度如何攜帶到新的碳市場的問題。協議設定2013年起發放的額度才算數，根據德國新氣候研究所和德國應用生態研究所的分析，這意味有3億2千萬個額度，也就是3億2千萬噸二氧化碳，可以進入新市場。

世界自然基金會碳市場專家薛勒特認為，以2013年為界會讓新市場充斥著舊額度，不利於減碳，「買方該對舊額度說不」。

另一個重大爭議是買賣雙方國家都宣稱碳排放額度是自己的。日本的提議解決了這個問題，並獲得巴西和美國支持。巴西先前堅持重複計算，使第6條協商破局。根據協議，產生碳排放額度的國家有權決定是否要賣給他國、算作他國減碳成果，一旦決定要賣，賣方會增加一個排放單位，買方則減去一個排放單位，確保減排在這兩國之間只計算一次。