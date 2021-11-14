氣候峰會印度改燃煤發電關鍵詞 中國附和美無奈接受

印度在氣候峰會最後一刻提出把煤電「逐步淘汰」改為「逐步減少」。圖為印度煤炭儲量最多的賈坎德邦工人把煤炭搬上卡車運出。（美聯社）

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）13日達成「格拉斯哥氣候協定」，但印度 最後一刻就燃煤發電更改關鍵詞，中國 附和，令人擔心更難達成遏制暖化目標。

印度針對煤電提出把「逐步淘汰」（phase out）改為「逐步減少」（phase down）。淘汰是禁止使用，減少是減少用量。中國和印度分別是世界最大和第三大碳排放國。有幾個國家對此極度失望，因為煤電是全球溫室氣體最大排放來源。

美國氣候特使柯瑞說，各國除了接受印度的要求別無選擇，否則大會無法達成協定。他堅稱該協定對世界來說是好消息。

聯合國秘書長古特瑞斯在聲明稿中說：「脆弱的地球仍搖搖欲墜，我們仍在敲氣候災難的大門。」

瑞士環境部長索瑪魯加認為在煤電上改變字詞為「逐步減少」後，將更難把全球升溫幅度限制在攝氏1.5度內。

地主英國的峰會主席夏瑪說，中國和印度必須向受氣候變遷 衝擊的國家解釋自己的行為。他14日接受BBC專訪時說，協定是「脆弱的勝利」，中國和印度「將必須解釋自己對最受氣候變遷衝擊的國家做了什麼」。

夏瑪說，他的角色是就最終協定「建立共識」，「我不會說我們失敗了，那是歷史性的成就」，他堅稱協定「使人類仍有可能控制升溫幅度在攝氏1.5度」。