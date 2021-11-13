COP26格拉斯哥協定出爐 敲定削減燃煤、碳市場機制

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）達成協定。特派記者林奐成／攝影

英國時間13日晚上，聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26 ）終於畫下句點。來自近200國的代表，經過15天馬拉松談判後達成協議，各國需在明年底前強化「2030年減排目標」，並加速致力於分階段削減「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」（unabated coal），並淘汰「無效率的化石燃料補貼」。

各國代表也終於將2015年《巴黎協定》的規則手冊定案，包括關於全球碳市場機制的「第六條」（Article 6），將有助強化國際之間的減碳合作。

這份「格拉斯哥氣候協定」（Glasgow Climate Pact）在談判最後關頭遭到削減力度。針對「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」，在中國與印度 積極要求之下，將原本草案中的「分階段淘汰」（phase out）改為力度較低的「分階段削減」（phase down），引發歐洲與氣候脆弱國家的不滿。然而，這仍是首份提及化石燃料的聯合國氣候協議。

13日下午，大會主席沙瑪召開全員出席大會，盤點最新版本的草案內容，但會中各國談判代表仍充滿歧見。印度代表、環境部長亞達夫（Bhupender Yadav）率先開炮，認為針對協議所要達成的共識，「仍然難以找到」。

印度代表團要求，將關於「淘汰化石燃料與補貼」的字眼，從協議文本中刪除。亞達夫表示，這場氣候危機肇因於不永續的生活方式和資源浪費，暗批西方國家才是罪魁禍首。他強調，拿特定產業開刀是不必要的：「世界必須認清現實，化石燃料與其使用，讓世界一些地區，取得了高度的財富與幸福。」

中東產油國伊朗 也支持印度對於化石燃料的立場，對於協議內容感到不滿。伊朗被視為發展中國家，國內生產毛額（GDP）約6820億美元，其中大部分來自於出口石油與天然氣。

稍早，瑞典氣候少女童貝里在推特抨擊氣候大會，表示「現在隨著COP26即將落幕，我們必須留意漂綠（greenwash）海嘯來襲，以及媒體編織謊言，將（談判）結果塑造為『良好』、『進步』、『帶有希望』或『往對的方向前進一步』」。