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諷刺？COP26加班開會 將成史上碳足跡最高大會

諷刺？COP26加班開會 將成史上碳足跡最高大會

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會召開期間，場外不停有民眾抗議。特派記者林奐成／攝影
聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會召開期間，場外不停有民眾抗議。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）「拖稿演出」，談判代表遲遲未能就協議達成共識，截至英國時間13日下午5時，各國代表仍在開會協商，且根據英國媒體報導，大會越慢結束，產生的碳足跡就越高；專家計算，格拉斯哥大會產生的碳排放量，將比上一屆馬德里氣候大會整整多一倍，更將成為史上碳排最高的氣候大會。

根據《蘇格蘭人報》報導，英國政府聘請的COP26永續顧問公司Arup近日發布報告指出，本屆大會的碳排放量將達到10.25萬公噸二氧化碳當量（CO2e），其中6成排放來自與會人士搭乘的國際航班，包括許多代表團人士都是搭乘私人飛機。

該報告點出本屆COP的碳排放來自幾個面向：活動開始前的商務籌備旅行，以及藍區與會者在旅館和場區使用的能源、垃圾與水資源等。

COP26的碳足跡更逼近格拉斯哥機場去年全年碳排放量的3倍，也超過以往的氣候大會。以2019年西班牙馬德里召開的第25屆大會為例，排放量為5.1萬公噸二氧化碳當量，是本屆的一半，而2015年巴黎第21屆大會則為4.3萬公噸。

更令人憂心的是COP大會碳足跡年年上升。2009年，在哥本哈根召開的第15屆氣候大會，排放量僅為2.6萬公噸二氧化碳當量。

 COP26各國代表恐得用盡全力談判，交出讓世人滿意的減碳承諾，否則大會產生的巨大碳足跡，勢必遭到環保人士抨擊。

COP26 英國 減碳

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