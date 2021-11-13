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拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求反台獨」

專家：美中關係存在5個缺乏 拜習會難有突破

編譯張佑生／即時報導
拜習視訊峰會15日晚間登場。（Getty Images）
拜習視訊峰會15日晚間登場。（Getty Images）

拜習視訊峰會15日晚間登場。美國之音報導，分析人士一般認為，在過去幾年中，華盛頓與北京之間的關係在涉及安全、經濟和政治等一系列問題上變得更加複雜。此次的美中高峰會，很可能會與以往的美中元首峰會不同，拜習會不太可能產生一系列具體成果。

拜登將試圖讓習近平相信，美國政府基於競爭、對抗和合作的高層框架，是雙邊關係的穩定基礎，但不需要導致衝突。而另一方面，習近平或將重點說服拜登恢復兩國關係以往的常態，並且減少對中國施加外交和經濟壓力。

美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）東亞研究教授馬釗對美國之音表示，現階段的美中關係中缺乏合作、缺乏共識、缺乏信任、缺乏溝通；同時白宮缺乏必要的國內政治與民意支持，中國也一定程度上面臨民族主義的壓力，這種情況下，元首能做的只能是加強溝通和培養互信。

「我估計雙方不會有高調的宣言或聯合聲明，但是會著手設計一個緩和中美緊張關係的路線圖，從一些比較具體的事項入手，逐步進行實質性接觸和改善關係的工作，」馬釗說。

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