拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

圖為中國國務委員兼外長王毅（右）10月31日在羅馬G20峰會期間，與美國國務卿布林肯會面資料照。（美聯社）

拜習視訊峰會將於16日舉行，中國 國務委員兼外長王毅 今天與美國國務卿布林肯 電話熱線。王毅在電話中對美方近日在台灣問題上的言行表達嚴正立場，並說如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑。

據中國外交部網站消息，王毅與布林肯是「應約」熱線，由於此通電話是習拜視訊峰會前夕，格外引人注目，而台灣問題也成為兩國重中之重的問題。

王毅表示，歷史和現實已充分證明，「台獨」是台海和平穩定的最大威脅，任何對「台獨」勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果。

王毅說，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

王毅還表示，這次舉世矚目的會晤不僅是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事。兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。兩國元首對中美關係發揮著把舵引航的關鍵作用。雙方要相向而行，為會晤做好準備，確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

布林肯則指出，世界高度關注此次美中元首視頻會晤，雙方已為此進行充分準備，取得積極進展。美方期待在會晤中本著相互尊重的精神，與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。

另外，雙方還就能源安全、氣候變化、伊朗核問題等議題交換意見，雙方並同意就應對各類全球挑戰保持對話。