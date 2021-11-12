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APEC峰會 拜登：美將持續分享疫苗投資海外生產

中央社新加坡13日專電
拜登。（歐新社）
拜登。（歐新社）

美國總統拜登出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會時表示，將強化與APEC經濟體的關係以推進公平、開放的貿易與投資；他並承諾，美國將持續分享疫苗、在海外投資生產。

APEC領袖峰會於12日舉行，由主辦國紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）主持。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年會議再度以線上方式進行。台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席，其他出席者包括中國國家主席習近平等人。

根據白宮發布的摘要，拜登在會中強調美國加強與APEC經濟體關係的承諾，以推進公平、開放的貿易與投資，增強美國競爭力，以及確保自由、開放的印太地區。

各領袖也在會中討論因應COVID-19大流行及支持全球經濟復甦的努力。拜登指出，美國已捐贈超過2.2億劑疫苗，其中6400萬劑是捐給APEC經濟體，他並承諾，美國將持續分享疫苗、在海外投資生產疫苗，與APEC經濟體合作建立全球衛生安全。

拜登也重申，追求持續、包容性成長之際，美國有意做為APEC經濟體強勁、可信賴的夥伴，並討論深化美國與印太地區經濟往來的方法。

另外，拜登在會中提及各國如何共同合作，利用數位科技促進開放、可靠及安全的網路，投資強化網路安全，發展數位經濟標準為各經濟體的未來找到定位。

在氣候議題上，他談到氣候危機同時也帶來巨大機會、創造好工作，各國一定要共同合作，朝向永續未來邁進。

此外，阿爾登在峰會會後線上記者會表示，美國及秘魯已分別表達主辦2023年、2024年APEC的意願，期待相關安排儘早定案。

有媒體問及，會中對美國擔任2023年APEC主辦國「缺乏共識」，阿爾登對此回應說，美國與秘魯已表達主辦APEC會議的意願，領袖會議上並沒有深入討論這個議題，但她有信心很快會看到結果，未來幾週將確認最後細節。

美國 APEC 拜登

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