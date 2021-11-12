APEC峰會 拜習罕見「同框」

在APEC領袖會議上，美國總統拜登（最下排右二）與中國領導人習近平（第二排左一）罕見「同框」。（取材自APEC官方網站）

美國總統拜登 與中國最高領導人習近平 ，12日在亞太經濟合作會議（APEC ）領袖會議一同透過網路出席，在兩人預料將在下周展開的「線上拜習會」前，先創造和解的會前氣氛。

這場由紐西蘭主辦的2021年APEC峰會因為疫情再度改在網路舉行，但仍是拜登與習近平兩位領導人罕見「同框」的狀況。習近平先行發言，隨後拜登才加入會議發表演講。

華爾街日報報導，拜登和習近平將在下周一（15日）召開線上峰會，兩人討論的議題包括氣候、貿易以及核武不擴散等，其他可能討論的話題還包括台灣以及網路安全。

消息人士還向華爾街日報透露，美中之所以會在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）落幕前，突然共同發表願攜手對抗全球暖化的聯合聲明，正是拜登與習近平親自向手下官員施壓，要求立即檢討出雙方的共同點，發出合作宣言。

拜登自1月上任後尚未親自見過習近平，兩人曾通話兩次，一次在2月農曆新年後，另一次在9月。12日的APEC網路虛擬會議是這兩人罕見的「同框」時刻。

APEC的21個成員領袖12日發表以「共同、工作、增長、偕同」（Join, Work, Grow. Together）的共同宣言，表示將一同應對新冠肺炎疫情，加速經濟復甦，達成永續與具有包容性的發展，包括對抗全球暖化。