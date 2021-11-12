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疫情加深貧富、性別鴻溝 賀錦麗籲全球合作解決

中央社／巴黎11日綜合外電
賀錦麗出席巴黎和平論壇。（美聯社）
賀錦麗出席巴黎和平論壇。（美聯社）

美國副總統賀錦麗今天表示，全球應該攜手合作，縮小貧富差距、健康、性別包容等議題上不平等的鴻溝，這些差距在COVID-19疫情期間只有擴大，未見縮小。

美國國會上周通過總統拜登的1.2兆美元基礎建設投資計畫。賀錦麗（Kamala Harris）表示，「沒有單一國家」能獨立因應這些挑戰。

法新社報導，賀錦麗在巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和其他領導人，不平等的鴻溝，在人類歷史上曾經縮小或擴大，但「在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，這些鴻溝無疑變得更大」。

她說：「綜觀全球，極端貧窮現象正在增加，極度富裕也是。」她還說，「邁向性別平等的進展正面臨威脅」，兒童受教育的權利亦同。

「從幾乎每個方面衡量，鴻溝都在擴大。我們面臨不平等現象暴增的情況，我們此刻必須因應。」

「為什麼全世界1%的人擁有全球45%的財富？為什麼世界上1/4的人無法在家取得乾淨的飲用水？」

賀錦麗說：「我們無法意識到這些差距，只是輕易地就向它們低頭了。」

她還說：「我們必須承認這些持續擴大的鴻溝令人無法接受，必須同意合作努力解決它們。」

「事實仍舊是，沒有單一國家可以獨自應對不平等的情況。這種巨大且震撼的挑戰，需要我們全世界一起團結努力。」

法國是美國相交最長久的盟國之一，兩國因澳洲9月毀棄與法國的潛艦合約、轉而借助美英技術而失和。賀錦麗到法國進行為期數天的重大訪問，目的是要降低兩國緊張關係。

賀錦麗 美國 拜登

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