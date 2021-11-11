我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

白宮國安顧問：美中角力未必會惡化為新冷戰

拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊

中央社華盛頓11日綜合外電報導
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

美國總統拜登今天簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），以避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。

安全設備法是美國政府打擊中國電信與科技公司的最新行動，10月28日獲聯邦參議院無異議通過，同月稍早聯邦眾議院則是以420票對4票通過。

美國與中國目前正因貿易、人權、軍事活動等議題關係緊張。而拜登（Joe Biden）今天簽署安全設備法後，預料過幾天就要跟中國國家主席習近平召開視訊峰會。路透社報導，這次會議預期會在15日登場。

安全設備法要求美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC），不得再審核或同意授權會對國安構成不可接受風險的設備申請案。

委員卡爾（Brendan Carr）表示，聯邦傳播委員會自2018年起，已同意超過3000件來自華為的申請案。

卡爾說，新法「有助於確保來自華為與中興通訊等公司的不安全裝置，不會再被嵌入美國的通訊網路之中」。

今年3月，FCC依據2019年一項保護美國電信網路的法律，認定5家中國企業對美國國安構成威脅。

這5家公司包括華為技術有限公司和中興通訊，還有海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。

美國總統拜登今天簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），...
美國總統拜登今天簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），以避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。(美聯社)

美國 中國 華為

上一則

白宮國安顧問：美中角力未必會惡化為新冷戰

延伸閱讀

拜登政府規定醫護員工接種新冠疫苗 十州聯手提告

拜登政府規定醫護員工接種新冠疫苗 十州聯手提告
前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉

前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉
萬物齊漲 共和黨加強力道猛批「拜登通膨」

萬物齊漲 共和黨加強力道猛批「拜登通膨」
CNBC：習近平可望邀請拜登參加北京冬奧

CNBC：習近平可望邀請拜登參加北京冬奧

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51

超人氣

更多 >
2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿
馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了