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布林肯保台言論 中國外交部：違背國際法理

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。中新社
中國外交部發言人汪文斌。中新社

美國國務卿布林肯10日表示，若中國動武改變台灣現狀，美國及其盟邦將採取「行動」。對此，中國外交部發言人汪文斌11日表示，美方的有關言論罔顧事實，也違背國際法理，要求美方應謹言慎行，停止向台獨勢力發出任何錯誤信號。

汪文斌在回應布林肯時重申，「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美實現建交和兩國關係健康發展的基礎」，強調美國單方面制定的與台灣關係法，違背美方在中美三個聯合公報中所做的承諾，將美國內法凌駕於國際義務之上，是非法的無效的。

他說，「中方絕不允許美方以任何理由藉口侵犯中國主權，干涉中國內政。」

汪文彬接著表示，「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識。聯大第2758號決議，不僅承認中華人民共和國是中國在聯合國組織的唯一合法代表，還將蔣介石的代表從聯合國席位上驅逐出去。」

汪文斌說，「聯合國有關文件明確指出，聯合國認為台灣作為中國的一個省，沒有獨立地位，台灣當局不享有任何形式的政府地位，世界上有180個國家承認和支持一個中國原則，國際社會堅持一種原則的格局，堅如磐石，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。」

他還表示，「台灣當局和少數台獨分裂勢力試圖否定挑戰一個中國原則，擴大台獨活動空間，這是當前台海局勢緊張的根源，遭到中國政府和國際社會的堅決反對。」

布林肯於10日出席由紐約時報主辦的論壇，在被問到中國攻台時，美國是否介入保衛台灣？布林肯說，美國政府的角色，是確保台灣有自衛能力，這是基於法律和承諾。

布林肯還說，有很多國家，將單方面動用武力破壞現狀，視為對和平與安全的重大威脅，「如果發生那種情況，他們也將採取行動。」

中國 台灣關係法 美國

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