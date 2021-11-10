習近平APEC企業領袖峰會喊話：不要回到冷戰時期的對立

中國國家主席習近平。路透

中國國家主席習近平 敦促亞太國家，避免重回冷戰時期分裂此區的緊張狀態，似乎暗指美國 在台灣和貿易等議題上團結盟友的做法。

習近平在北京時間周四以視訊方式、向由紐西蘭主辦的亞太經濟合作會議企業領袖峰會發表演講說：「以意識形態畫線、搞地緣政治小圈子，不會有前途。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的緊張和孤立。」

此際正值美國正越來越關切台灣的命運。美國國務卿布林肯周三在華府表示，如果中國對台灣動武，盟國會準備好「採取行動」，但他沒有說明具體是什麼行動，也再次拒絕透露拜登政府是否願在這樣的衝突裡動用美軍。

他重申一貫聲明：「我們堅決反對任何人採取單方面行動，以武力破壞現狀，我們有依《台灣關係法 》作出的長期承諾，將確保台灣有能力自衛。」

布林肯補充表示：「與此同時，我認為可以說，我們並不是唯一一個決心確保維護該地區和平與穩定的國家。無論是該地區還是其他地區的許多國家，都會認為任何使用武力破壞現狀的單方面行動，是對和平與安全的重大威脅，一旦發生這種狀況，他們也會採取行動。」

儘管在一系列問題上存在緊張關係，但美中還是設法找到共識。周三在蘇格蘭舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，中美兩國外交官承諾，共同努力以減緩全球暖化。習近平與美國總統拜登也計畫最快下周舉行線上峰會。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點