我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平喊話：不要回到冷戰時期的對立

拜習線上峰會 傳暫定下周一晚間舉行

習近平APEC企業領袖峰會喊話：不要回到冷戰時期的對立

編譯季晶晶／綜合外電
中國國家主席習近平。路透
中國國家主席習近平。路透

中國國家主席習近平敦促亞太國家，避免重回冷戰時期分裂此區的緊張狀態，似乎暗指美國在台灣和貿易等議題上團結盟友的做法。

習近平在北京時間周四以視訊方式、向由紐西蘭主辦的亞太經濟合作會議企業領袖峰會發表演講說：「以意識形態畫線、搞地緣政治小圈子，不會有前途。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的緊張和孤立。」

此際正值美國正越來越關切台灣的命運。美國國務卿布林肯周三在華府表示，如果中國對台灣動武，盟國會準備好「採取行動」，但他沒有說明具體是什麼行動，也再次拒絕透露拜登政府是否願在這樣的衝突裡動用美軍。

他重申一貫聲明：「我們堅決反對任何人採取單方面行動，以武力破壞現狀，我們有依《台灣關係法》作出的長期承諾，將確保台灣有能力自衛。」 

布林肯補充表示：「與此同時，我認為可以說，我們並不是唯一一個決心確保維護該地區和平與穩定的國家。無論是該地區還是其他地區的許多國家，都會認為任何使用武力破壞現狀的單方面行動，是對和平與安全的重大威脅，一旦發生這種狀況，他們也會採取行動。」

儘管在一系列問題上存在緊張關係，但美中還是設法找到共識。周三在蘇格蘭舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，中美兩國外交官承諾，共同努力以減緩全球暖化。習近平與美國總統拜登也計畫最快下周舉行線上峰會。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

台灣關係法 美國 習近平

上一則

拜習線上峰會 傳暫定下周一晚間舉行

延伸閱讀

拜習會前夕 布林肯誓言支持台灣免於中國入侵

拜習會前夕 布林肯誓言支持台灣免於中國入侵
六中全會11日閉幕 習近平時代啟動

六中全會11日閉幕 習近平時代啟動
習近平：願與美加強交流合作

習近平：願與美加強交流合作
布林肯召開防疫部長會議 中方出席台灣未受邀

布林肯召開防疫部長會議 中方出席台灣未受邀

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
中共總書記習近平。(美聯社)

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

2021-11-07 15:30

超人氣

更多 >
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…
扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸
華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞