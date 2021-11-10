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布林肯防疫部長會議未邀台 美：時間與形式受限

中央社華盛頓10日專電
國務卿布林肯。(美聯社)
國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯今天召開首場防疫部長會議，邀請中方卻未邀台灣。美國國務院發言人解釋，受到會議時間與形式限制，無法邀請許多防疫緊密夥伴，但美方會持續與所有盟友合作。

布林肯（Antony Blinken）今天上午透過視訊方式，召開首場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部長會議，邀集近40名他國外長、觀察員與區域組織領袖參加，討論如何提升疫苗普及率、擴大疫苗產量，並確保所有國家擁有足夠資源防範、偵測及因應全球流行病。

與會者包括義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）、挪威外長修伊特費特（Anniken Huitfeldt）、德國外交次長亞能（Niels Annen）、南非國際關係與合作部長潘道爾（Naledi Pandor）、南韓外長鄭義溶、印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）及日本全球衛生大使南弘（Hiroshi Minami）等。

在國際或區域組織方面，則有世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）及太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）秘書長普納（Henry Puna）等出席。

美中雙方雖因北京隱匿疫情、拒絕配合疫源調查鬧不合，中國駐美代表秦剛仍應邀出席今天會議。防疫表現廣獲國際讚許的台灣，這次卻未獲邀。

美國總統拜登（Joe Biden）9月22日召集180個國家、國際組織及非政府組織代表參與全球防疫峰會，當時受邀名單包括具公衛背景的前副總統陳建仁。

針對台灣此次為何沒有受邀，美國國務院一位發言人以不具名方式告訴中央社記者，美國相信所有夥伴須齊力合作才能終結疫情，為更安全的未來鋪路。「但很不幸地，因為時間與形式限制，我們無法邀請許多全球防疫上的緊密夥伴。」

這位發言人表示，美方希望確保所有外長都能夠發言，同時確保與會者在區域及經濟規模上具多元性。雖非美國所有盟友夥伴都參與今天的部長會議，發言人強調，美方仍會致力與他們在因應疫情、強化全球衛生安全上合作。

美國國務院全球疫情因應與衛生安全協調官史密斯（Gayle Smith）下午舉行會後媒體簡報會，中央社記者追問，台灣未獲邀是否是因為中方反對，以及美方未來是否會擴大COVID-19部長會議參與規模。

史密斯未正面回應台灣參與問題，但她表示，美國的目的是要確保所有區域都有與會者，未來部長會議規模會隨時間擴大，且盼由各界輪流主辦。她強調，若要擊敗疫情、打造全球衛生安全架構，需要所有人的努力，美國會確保過程充分具備包容性。

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