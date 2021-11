美中突發聯合聲明 宣示合作抗氣候暖化

中國氣候變化事務特使解振華10日在記者會宣布與美國的聯合聲明「2020年代加強氣候行動宣言」。美聯社

2021年聯合國氣候變化大會(COP26)尾聲,美國 和中國 作為全球最大的兩個排放國,突然在10日發表聯合聲明,表示將在未來十年攜手減緩全球變暖,並確保這場在英國格拉斯哥(Glasgow)舉辦的氣候變化大會圓滿落幕。

中國氣候變化事務特使解振華10日在記者會宣布與美國的聯合聲明「2020年代加強氣候行動宣言」(Declaration for Enhanced Climate Action in the 2020s),表示中美兩國將重申巴黎協定確定的升溫限制目標的重要,即將全球平均氣溫較工業化前水平升幅控制在2攝氏度之內,並盡可能控制在1.5攝氏度之內。

各國在COP26達成氣候協議的時間僅剩兩天,解振華表示,各國這幾天來專注制定透明規章,以上報並追蹤排放量,並為碳市場制定規則。

「中美雙方都承認,現有努力與巴黎氣候協定的目標有差距。」他說,作為世界兩個超級大國,美國和中國具有維持世界安寧的特殊使命,「我們需要敢想(think big)並負責任,需要積極解決氣候變化的問題,並通過合作為兩國人民及世界人民帶來更多福祉。」

美國氣候特使柯瑞 (John F. Kerry)同日也在記者會上稱,該宣言「讓我們得以在此基礎上邁出一步,助力結束排放量與目標的差距。」

柯瑞說,美國和中國存在諸多差異,但在氣候議題上,合作是把事情做好的唯一出路。

美中特使10日均表示,該聯合宣言是中美外交人員過去一年來,歷經線上線下的近36場協商後得出的產物。

中國作為全球最大的排放國,其國家主席習近平早前拒絕前往格拉斯哥,曾對國際社會有意達成協議減少溫室氣體排放,並扭轉災難性全球變暖的雄心造成打擊,而中美此番令人意外的聯合宣言,對於頻臨失敗的協商談判無疑是一劑強心針。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)當天發布推文對此聯合宣言表示歡迎,「應對氣候變化危機需要國際合作與團結,這是邁向正確方向的重要一步。」

不過該聯合宣言並未公布更多細節方案,例如沒有明確中國的碳排放量何時達到頂峰,目前中國計畫在2030年之前開始減少碳排放;但柯瑞表示,中方承諾會加速制定計畫,減少甲烷排放( methane emissions),並在可行範圍儘快減少煤炭使用。