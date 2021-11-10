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芝大槍擊遇害者 為來自四川中國留學生鄭少雄

布林肯召開防疫部長會議 中方出席台灣未受邀

芝大槍擊遇害者 為來自四川中國留學生鄭少雄

特派員黃惠玲／芝加哥報導
10日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)
10日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

9日不幸在芝加哥大學校園附近遇害的24歲青年，為來自中國四川的留學生鄭少雄(Shaoxiong Zheng)，他7月底才完成研究所答辯並取得芝大統計碩士學位，繼年初就讀芝大博士班的中國留學生范軼然遭瘋狂槍手殺害後，又一名年輕華人學者命喪槍口，讓芝大師生非常悲痛震驚。

根據鄭少雄的領英信息，他2012到2015年時就讀中國四川成都七中，2015到2019年進入香港大學統計與財金系攻讀學士，2019年則赴美就讀芝加哥大學統計系研究所。赴美前他並在2019年6月到9月間，擔任過港大研究助理。

(影音來源：特派員黃惠玲)

鄭少雄還分別在2016年、2018年，到印尼、菲律賓擔任過義工。

2019年他還與傅君琳共同出版了一本名為「做事的邏輯：如何持續做正確的事」的書籍，書中介紹作者鄭少雄時描述，鄭少雄江湖人稱少主。畢業於香港大學，，為「杠桿計畫」主創，痴迷於運用數理邏輯與金融思維來分析複雜而有趣的世界，深挖事物背後運行的規律，從而做出正確的選擇。

網路介紹該書時稱，這本書全面解讀正確做事的方式和策略：看清一件事運行的邏輯，才能縱觀全局，預測未來趨勢；摸清一個人思維的邏輯，才能學習模仿，轉化成自身優勢。

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