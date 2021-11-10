我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

短評╱美議員低調訪台 拜習會前 先穩印太？

新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？

短評╱美議員低調訪台 拜習會前 先穩印太？

記者 張加
共同提出「台灣威懾法」草案的友台美國共和黨籍參議員柯寧（圖）率多名參、眾議員，由美軍軍官陪同訪台，行程低調。美聯社
共同提出「台灣威懾法」草案的友台美國共和黨籍參議員柯寧（圖）率多名參、眾議員，由美軍軍官陪同訪台，行程低調。美聯社

美國參、眾議員搭乘軍機訪台，而美國國務院亞太助卿康達正訪日韓，在「拜習會」前，美國官員、議員、軍方人士現身印太區域，無論行程公開或保密，或出訪人士黨派，都有助美國向各相關方傳遞訊號，並再展現對區域盟友與夥伴的重視。

4位聯邦參議員、兩位眾議員，成員還有軍方人士，訪團規模之大，台方卻不像以往接待美國議員訪問，熱烈歡迎並預告公開行程，這次特別低調、神秘。據了解主因任務不單純，談論較敏感的國防安全議題外，還訪區域其它國家。

美議員團此行並非針對台灣，內部實不宜過度聚焦「訪台行」加以宣傳，但此時議員與康達的「印太行」，想必有其戰略意義與重要性。

拜登上任初期講過，外交政策兩個核心目標，重建與盟友的關係，以及對中問題上建立統一戰線。拜登與幕僚一直為這兩個目標而努力，國務卿布林肯、亞太助卿康達上任後都是先訪盟友。

美國官員正在籌備拜登與中國國家主席習近平的線上峰會，他們告訴媒體，會談議程可能會在諮詢盟友後才敲定。諮詢的場合很多，像是羅馬20國集團（G20）峰會、第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）、康達日韓行等，或許議員軍官訪問印太區域也是一種管道。

而美中高層對話，不可能不觸及台海議題，台海情勢嚴峻已讓各國感到焦慮、不安，雖然美中對台港等敏感議題意見分歧，但多數國家仍希望，拜習會後能有效降低緊張與誤判風險，使台海情勢漸降溫。

另一方面，美國行政部門與國會一向關切台灣提升自我防衛的努力，也想更進一步了解台灣相關計畫。最近，美國參議員分別提出「武裝台灣法案」、「台灣威懾法案」，而法案共同提案人訪台深入了解軍事規畫，相當合理，也能讓台灣感受到美方支持。

最好的情況是，美中有效管控在台灣等議題上的分歧，持續在競爭關係之中尋找可能的合作空間，但拜登必須顧及盟友與國內的反中情緒；康達、議員與軍官等美方人士的行程，某種程度上顯示美國有意在拜習線上峰會前，先穩住印太，讓夥伴與盟友放心。

美國 台灣 拜登

上一則

美國會議員搭軍機訪台 北京：已向美提嚴正交涉

下一則

布林肯召開防疫部長會議 中方出席台灣未受邀

延伸閱讀

拜登民主峰會 台外交部：期待正式受邀分享經驗

拜登民主峰會 台外交部：期待正式受邀分享經驗
拜習會下周登場？ 中國外交部：密切溝通會晤安排

拜習會下周登場？ 中國外交部：密切溝通會晤安排
新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？

新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？
俄媒：拜登、普亭明年再見面 年底前先開視訊會議

俄媒：拜登、普亭明年再見面 年底前先開視訊會議

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
中共總書記習近平。(美聯社)

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

2021-11-07 15:30

超人氣

更多 >
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
獨家／鄭姓中國留學生 芝加哥大學校園遭搶劫槍殺

獨家／鄭姓中國留學生 芝加哥大學校園遭搶劫槍殺
扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸
席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…
加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100