美國會議員搭軍機訪台 北京：已向美提嚴正交涉

中國外交部發言人汪文斌。中新社

美國 聯邦眾議員9日晚間搭軍機訪台，解放軍東部戰區隨即就公布，在台海進行聯合戰備警巡。中國 外交部發言人汪文斌10日對此表示，美國會有關議員訪台嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌說，要求美方立即停止與台開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

他繼續重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，中國實現統一是不可阻擋的歷史潮流，台灣海峽阻隔不了包括台灣同胞在內的14億多中華兒女實現國家統一的浩蕩洪流。」

汪文斌表示，「少數台獨分子和外國政客的拙劣表演，不過是中國統一進程中的幾道雜音，絲毫改變不了全世界180個國家堅持一個中國原則的牢固格局。」他還敦促美國議員，「與台獨勢力勾連是危險的遊戲，同台獨一起玩火，終將引火燒身，一切同中國統一大勢相對抗的冒險和挑釁行徑，如同蚍蜉撼樹，注定以失敗告終。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮10日上午也在例行記者會上表示，堅決反對美國和「中國台灣地區」，進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，並呼籲美方不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。

對於美國國會議員訪台，美國國防部表示，搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例，符合台灣關係法 。外交部說明，相關行程由美國在台協會台北辦事處協調安排。總統府發言人張惇涵表示，基於台美互信及協調結果，並尊重訪賓意願，總統府沒有進一步說明。