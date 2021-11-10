新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？

曾參選喬治亞州長的前任民主黨籍聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)。美聯社

拜登 總統民調支持度下跌，民主黨 在維吉尼亞州選舉遭受重挫，明年及將登場的期中選舉選情普遍看壞，參眾兩院多數席次恐將不保。就在民主黨力求谷底翻身之際，某些支持者把眼光放在曾參選喬治亞州長的前任民主黨籍聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)身上，期盼靠著她穩紮穩打的政治實力與魅力，再次「一人救全黨」。

艾布蘭2018年參選喬州 州長失利後，把參選經驗轉化成能夠向選民有效催票的選戰動能，奠定了拜登得以在2020年總統大選贏得喬州的關鍵基礎，還讓民主黨乘勝追擊連拿兩席喬州聯邦參議員，喬州因此從「紅州」變成「藍州」。新聞周刊(Newsweek)分析，如今民主黨陷於泥沼，2020年大選當中功不可沒的艾布蘭，開始受到越來越多民主黨支持者期待。

至於艾布蘭個人意願方面，她有意追求更上一層樓發展，早就是公開的秘密。不過，她在最近幾場公開談話中均表示，現階段重點主要放在對抗選民壓迫等限縮措施問題。

47歲的艾布蘭2007年至2017年為喬州眾議員，2011年至2017年間擔任喬州眾議院少數黨領袖。

新聞周刊報導，熟悉艾布蘭的人士分析，艾布蘭政治生涯目標有三大面向。首先，艾布蘭相信自己可以把致勝之道的實戰經驗，傳授給德州、北卡羅萊納州、佛州等地的民主黨員，讓民主黨能夠有效爭取到長期以來受到忽視的選票，例如少數族裔、窮苦民眾以及年輕選民。其次，艾布蘭希望防止限縮投票、選區重畫等可能稀釋少數族裔選票的規定出現。

消息人士指出，如果前兩大目標艾布蘭都能達成，那麼最後一個面向的終極目標則指日可待：在2029年之前便投入總統大選，或者捲土重來再次參選喬州州長，然後爭取白宮大位。

一名民主黨政治顧問對新聞周刊指出，艾布蘭確有一套計畫，而這套計畫內容為何，「只有從來不曾留心觀察的人會覺得意外」。這名要求匿名受訪的政治顧問說，艾布蘭懷抱希望想成為全美第一位非洲裔女州長，如果拜登決定不再連任，她就宣布參選2024年大選，若拜登決定角逐連任，她則把參選目標延至2028年。

不過，艾布蘭參選總統的重大前提是，如果美國選舉制度仍對少數族裔選民不利，一切將是空談。因為少數族裔選票受到打壓，將嚴重影響民主黨選情，艾布蘭個人選情也受到波及。艾布蘭今年秋季在各地巡迴演講說，一再強調搶救民主體制的重要，因為選舉過程是否公平公正，攸關民主黨能否勝選。