新書爆：潘斯國會暴動時躲地下停車場5小時 沒地方可坐

前副總統潘斯2021年1月7日在國會依法宣布總統選舉人團投票結果,認證民主黨候選人拜登當選美國總統。(路透)

美國 廣播公司(ABC)記者卡爾(Jonathan Karl)撰寫新書指出,國會山莊元月6日發生暴動時,前副總統潘斯與一名白宮攝影師躲在國會地下多層停車場的裝卸平台達五個小時,沒地方可坐,也沒書桌及椅子可用,場面很詭異。

照片不尋常 就像躲在地窖裡

每日郵報9日報導,卡爾上電視節目「深夜秀」(The Late Show)表示,自己找到陪同潘斯的攝影師,瞧見他為潘斯所拍的所有照片;「順帶一提,照片很不尋常,潘斯就在國會山莊地下多層停車場的某個裝卸平台,沒地可坐,沒桌沒椅,就像躲在地窖裡,帶著家人,這便是美國副總統了。」

卡爾上節目是為自己所撰的「背叛:川普 秀最終幕」(Betrayal: The Final Act of the Trump Show,暫譯)新書打書。

卡爾表示,相關人等拒絕讓他刊用那批照片,「但我很好奇,國會調查元月6日事件委員會應該想看看那些照片。照片可不是他(指潘斯)的,而是納稅人的。」

卡爾指出,有張照片內容是潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)把手機拿給潘斯看,手機螢幕上,川普發推特貼文說「潘斯沒膽量」推翻選舉。

據當天錄影,保全人員下午2時14分帶潘斯離開參院,讓他與妻女躲在鄰近的房間。川普在2時24分發出推文說,「潘斯沒有勇氣,沒做該做的事來保衛國家及我國憲法」。

到了2時26分,潘斯再被帶走,這次是由他置身的參院鄰近房間,前往國會山莊更安全地點;暴徒在2時11分攻破國會,迫使潘斯及在眾院內主持會議的議長波洛西被安全人員帶走。

川普:三流記者寫假新聞

卡爾新書細述川普與共和黨 發生駭人對峙,摘文發表出來,川普8日痛批卡爾說,「ABC的非新聞及三流記者卡爾,大約自我政治生涯開始,就一直寫有關我的假新聞」。

據說川普任期最後一天的1月20日,川普火冒三丈地對共和黨全國委員會主席說,他與共和黨「算完了」,準備另組新黨,另宣稱共和黨沒了他,「永遠別想贏」。川普則澄清說,「都是鬼扯」,根本沒發生這種事。