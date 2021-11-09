國會暴動眾院再傳喚10前高官 民調：55%認為川普應作證

大批川普支持者在1月6日聚眾衝進國會大廈，攀上樓台，試圖進入議事大廳，阻止總統當選人認證的憲法程序。國會眾院調查委員會要徹查究竟，9日再發出十張傳票，傳喚前總統川普任內的白宮高官。(美聯社)

調查元月6日國會暴動事件的眾院調查小組9日再發出十張傳票 ，傳喚前總統川普 任內的白宮 高官，包括資深顧問米勒(Stephen Miller)等人，擴大調查並蒐集相關人證、口供與事證；今日美國報(USA Today)民調顯示，55%受訪選民認為，川普應就國會暴動事件到眾院委員會作證。

現階段的國會調查，聚焦白宮官員是否知情川普的行動導致支持者暴動並攻擊國會，要求被傳喚的對象提交文件與證詞。

調查元月6日國會暴動事件的眾院調查小組9日再發出十張傳票，傳喚前總統川普任內的白宮高官。圖為前總統川普1月6日當天在白宮前的支持者大會上煽動性的演說。(美聯社)

調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)說：「委員會想了解白宮內部在元月6日當天，以及前幾天的每一項細節；我們想清楚知道，前總統及其幕僚在阻止選舉人團計票並認證選舉結果的行動中，付出多少努力，以及他們是否與在白宮外、試圖推翻選舉結果的任何人接洽。」

委員會9日再發出十張傳票後，調查迄今總傳喚人數已增至35人。

前白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)

調查元月6日國會暴動事件的眾院調查小組9日再發出新一波傳票，傳喚前總統川普任內的白宮高官。圖為前白宮資深顧問米勒。( 路透)

此次傳喚的對象包括川普私人助理盧納(Nicholas Luna)、白宮發言人威廉森(Ben Williamson)等人；盧納在副總統潘斯拒絕認證選舉結果時，人在橢圓辦公室內；威廉森是白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的助理，調查小組指威廉森未能在國會暴動發生之際，讓川普發布譴責暴力的聲明。

此外，川普特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)也收到傳票，她曾寄電郵給當時的司法部副部長長羅森(Jeffrey Rosen)，內容關於密西根州投票機的「談話要點」。

調查委員會也向白宮前人事主任麥恩提(John McEntee)發出傳票，據信川普與私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，以及潘斯討論多明尼恩投票系統的時候，麥恩提也在橢圓辦公室裡。

今日美國報與蘇福克大學(Suffolk University Poll)聯合民調顯示，55%的受訪者認為，川普應就國會事件到眾院作證，38%的受訪者認為無此必要；62%受訪者認為，川普政府成員應就此事到國會作證，30%的人覺得不用。