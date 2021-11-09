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新冠碰上流感季 專家憂爆「雙重疫情」

編譯孫梁／綜合9日電
紐約入冬之際，新冠疫情猶在，流感季節到來，醫務專家憂心爆發新冠病毒與流感病毒同時傳播的「孿生疫情」。(路透)
紐約入冬之際，新冠疫情猶在，流感季節到來，醫務專家憂心爆發新冠病毒與流感病毒同時傳播的「孿生疫情」。(路透)

應對Delta變種新冠病毒的奮戰正酣，紐約市又恰逢年度流感季，醫務專家對可能爆發的流感病毒與新冠病毒同時盛行的「雙重疫情」(Twindemic)提出警告。

紐約市衛生與醫院系統(NYC Health + Hospitals)的醫學專家馬達德(Syra Madad)認為，戴口罩和社交距離等防疫措施的放寬，可助長呼吸道疾病的傳播，因此紐約出現「雙重疫情」的機率很高。

「GoHealth Urgent Care」的醫務主管表示，危險並不在流感或新冠本身，而是兩種病毒的結合，會導致患病率和住院率大幅增加。

「Everside健康」機構醫務主管巴克(Tobias Barker)認為，戴口罩和保持社交距離等防疫措施的放寬，特別令人擔憂。而去年實行的限制措施對控制流感大有裨益，2020至2021年的流感季，因流感而住院的人數為2005年開始統計以來最少。

去年全國分發的流感疫苗也創下紀錄，達1億9300萬支；聯邦疾病控制中心(CDC)預計，今年將分發1億8800萬至於2億元支流感疫苗。

醫務人員表示，避免流感的最佳途徑是接種流感疫苗，但有關流感疫苗與新冠疫苗的不實訊息，導致許多人聽到接種就望而卻步。

醫學專家試圖消除人們的誤解，「Sollis健康」系統的醫務主管表示，疫苗早在1900年代初就出現了，現在卻不幸地被政治操弄。

「Everside健康」與哈里斯民調公司的調查顯示，逾三分之一的美國人今年不準備打流感疫苗，其中30%的人表示去年也沒打；21%的人表示不怕流感；17%的人認為戴口罩和保持社交距離，可使他們避免感染流感；16%的人說接種才會染上流感；9%的人說他們在家辦公，感染機率很低。

在表示今年不打流感疫苗的群體中，每12人中有一人表示，他們打過新冠疫苗，因此可防護感染流感病毒。

但專家認為，流感疫苗與新冠疫苗不同，美國今年推出的流感疫苗是防護四種流感病毒，而新冠疫苗只能防護新冠病毒，兩種病毒在基因上的毒理也不相同。

CDC表示，流感疫苗和新冠疫苗及其加強針可同時接種，並鼓勵民眾盡早接種。

流感疫苗 紐約市 社交距離

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