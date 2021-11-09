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布林肯召開COVID-19部長會議 是否邀台灣受矚目

中央社華盛頓9日專電
國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）明天將召開線上COVID-19部長會議，延續總統拜登9月全球防疫峰會討論。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）明天將召開線上COVID-19部長會議，延續總統拜登9月全球防疫峰會討論。美聯社

國務卿布林肯（Antony Blinken）明天將召開線上COVID-19部長會議，延續總統拜登9月全球防疫峰會討論。外界關切台外交部長吳釗燮是否受邀，但美方與駐美代表處都低調避談，僅說會後再提供資訊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球奪走超過500萬條生命，為終結疫情並加強全球衛生安全機制，美國總統拜登（Joe Biden）9月22日召集180個國家、國際組織及非政府組織代表，召開全球防疫峰會，具公衛背景的前副總統陳建仁應邀出席。

為延續9月峰會動能，布林肯將於美東時間10日上午8時召開COVID-19部長會議，預計聚焦疫苗分配、提升全球疫苗產量、強化全球衛生安全架構等議題。邀請對象包括他國外長、區域及國際組織領袖。

「這不僅是場衛生危機，也是場經濟、人道與安全危機。」布林肯5日透過聲明表示，世界忍受疫情近2年之久，全球超過500萬人染疫身亡，疫情重創經濟與人民生計，新型變種不斷出現，為疫情何時能結束增添不確定性。

布林肯當時表示，各國政府必須拿出政治意志齊力合作。他盼藉由COVID-19部長會議建立一個外長定期交流平台，以因應公衛安全議題。

美國國務院全球疫情因應與衛生安全協調官史密斯（Gayle Smith）今天召開會前媒體簡報會，由於受邀名單迄今仍未公布，多家媒體試圖追問吳釗燮、非洲國家抑或是中國是否受邀，但都未得到正面回應。

史密斯僅說，所有區域外長及區域組織都在受邀名單上，美方會在會後提供說明。

記者詢問駐美代表處台灣是否受邀，不論是由吳釗燮或非官方代表出席，也得到「無進一步可以說明」的答案。

媒體今天另也詢問史密斯，美方是否把COVID-19部長會議視為一個新機制，希望藉此和盟友舒緩台灣遭世界衛生組織（WHO）排除造成的問題。

史密斯表示，在全球衛生安全架構上，美方認為最重要的是成立一個讓外長能開始專注討論此議題的平台。美方當然希望會議能作為一個較長期、密集與慎重對話機制的開端，以確保世界不會重蹈覆轍，為未來做好準備，最好能避免未來衛生威脅演變成全球流行病。

疫情 布林肯 台灣

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