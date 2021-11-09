台發布國防報告書 首提「灰色地帶威脅」 中6管道攻台

台國防部9日公布國防報告書，聚焦中共對台的灰色地帶威脅及認知作戰。圖為台國防部發言人史順文少將。（台國防部提供/中央社）

台灣國防部 昨天公布以「堅韌國軍」為名的2021年「國防報告書」，書中指出，面對中共日益升高對台軍事威脅、企圖「快速奪取台灣，避免外力介入」，台灣國軍將「延伸防衛空間」，以「機動岸置巡弋飛彈」反制敵軍對台三棲登陸，並遠距打擊敵人作戰重心與關鍵要害。

解放軍 艦艇偵巡台海 灰色地帶擾台

台灣國防報告書內圖表也披露，解放軍艦艇2018年已首度在台灣海峽執行偵巡，中共海空機艦活動範圍遠達菲律賓以北。軍事專家蘇紫雲指出，解放軍活動範圍已連動「美日安保條約」的遠東條款，即日本與美國可能協防的區域；解放軍對台灰色地帶作戰除共機持續擾台，也包含認知戰與網路威懾，國防部必須因應不同樣態的威脅。

台灣國軍總員額21.5萬人 不主動恢復徵兵

新版台灣國防報告書揭露，因應敵情與建軍需求，台灣國軍現階段於總員額21.5萬人內滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比。台國防部發言人史順文昨說，不會由國防部主動發起恢復徵兵。

台國防部自1992年開始，定期出版國防報告書，今年是第16次公布。隨國防部爭取特別預算案揭露「雄昇」飛彈量產，報告書也首見對「巡弋飛彈」部署的描述，以「延伸防衛空間」說明境外精準攻擊「源頭打擊」策略。

報告書指出，解放軍現階段具備六項對台作戰能力，包括運用航太衛星等「情報監偵」能力、配合新型飛彈「聯合封鎖」台重要海空路線及港口、各式彈道飛彈涵蓋全島重要政經目標的「聯合火力打擊」能力、以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪遂行「聯合登陸作戰」能力；部署中長程對地及反艦彈道飛彈及巡弋飛彈等遲滯第一、二島鏈間「應對外軍干預行動」；以「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統協助各軍兵種遂行資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等「戰略支援能力」。

國防報告書指出，台灣國軍建軍規畫以不對稱作戰為主，解放軍脆弱點在跨海航渡階段，台灣防衛應充分運用台海阻絕天然優勢，不僅只侷限於等著敵人船團渡過海峽，更要迫使敵人只能在遠離當面的機場與港口集結。

報告書並臚列台灣國軍籌建遠距精準火力打擊軍備，包括海馬士火箭系統，以提升遠程火力支援能力；籌獲F-16型戰機AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射飛彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥、劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵軍的海空戰力發揮。

國民黨國防委員會召委陳以信說，近期東沙、南沙情勢緊張，國防報告書卻輕描淡寫，缺乏情勢分析，「內容花俏有餘，但重量不重質」，大多內容淪為樣板文章。

影片來源：YouTube 國防部發言人