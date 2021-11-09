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氣候變遷績效指標公布 全球轉型仍太慢不足以停止暖化

編譯李京倫／報導
從今年「氣候變遷績效指標」來看，全球轉型速度仍太慢，遠不足以使失控的暖化停止。（路透）
從今年「氣候變遷績效指標」來看，全球轉型速度仍太慢，遠不足以使失控的暖化停止。（路透）

由「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）9日公布，台灣去年在57國及歐盟中排行第57名（前三名依慣例從缺），排名倒數第五，今年評比國家增為歐盟及60國，但台灣又是倒數第五，為第60名。

這份在英國蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會期間發布的「2022年氣候變遷績效指標」報告，評分指標分為四大類，其中溫室氣體排放占40%為最多，再生能源發展20%、能源使用20%、氣候政策20%，前三項評比資料來自可取得的最新資料、2019年統計數據，最後一項則是各國智庫和專家的主觀認定。CCPI評分國家涵蓋全球九成以上的溫室氣體排放，今年新增菲律賓、哥倫比亞與越南三個國家。

台灣總排名為60名為全球倒數第五，僅贏過加拿大、伊朗、沙烏地阿拉伯與哈薩克。

在亞洲主要國家地區中，中國總排名37名最好，其次為日本與南韓。南韓只比台灣好一點，名列全球倒數第6。

台灣在四個評比項目中排名皆為60名，都是倒數第五，都比去年退步，尤其氣候政策，從去年的第27名大幅倒退。

德國之聲報導，從今年排名來看，部分國家在發展再生能源、氣候政策和逐步淘汰燃煤等保護氣候的作為上有進步，但總體來說，全球轉型速度仍太慢，遠不足以使失控的暖化停止。今年前3名仍從缺，因為沒有一個國家採取的作為足以使全球升溫幅度控制在巴黎協定設定的艱困目標，也就是攝氏1.5度內。

台灣 氣候變遷 歐盟

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