美軍在台協訓十餘年 美媒：近年人數增加 波頓是推手

「外交政策」報導，美軍在台灣協訓的歷史長達十餘年，圖為柏克級神盾驅逐艦貝瑞號上的一名美軍。(取自美國太平洋艦隊推特)

美國 雜誌「外交政策」8日引述知情人士說法報導，美軍在台灣 協訓的歷史長達十餘年，自歐巴馬時代就將強調台灣的兩棲戰力抵禦解放軍 登陸，作為協訓目標之一；至於近年來人數增加，是因為川普政府時期的國家安全顧問波頓（John Bolton）主導。

而美國總統拜登上台後，國防部仍延續相關做法；不過，對中鷹派如白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），思考的並非強調軍事力量，而是聯合國際社會回應北京。

此外，拜登政府內部加大對於中國的關注，美國國防部年初成立中國任務小組，撰寫對中政策建議，並將次長級的對中會議，升級為部長奧斯丁（Lloyd Austin）每周召開。

美台雙方多年來均對美軍在台的訊息保持低調，然而，今年解放軍挑釁台灣的頻率增加，陸續有媒體報導美軍在台的訊息，美國國防部不評論；台總統蔡英文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪直接證實此事。

美國前官員分析，比起美方，台灣更有意願向對岸傳遞有美軍在台的訊息，意圖使中國慎思侵台決定。

1979年美國外交轉向，與北京建交後，美軍就撤出台灣；雙邊一直都保持低層級的軍事交流，包括接受台灣軍人到美國訓練，亞利桑納州的路克空軍基地就有來自台灣的F-16飛行學員，美軍教官在台灣存在的事實已有數十年，多數都是訓練台灣軍隊上手美國出售的武器。

外交政策報導，美國一直以來都在台灣有一小分隊的美軍，自2008年9月就有紀錄（布希政府末年）；歐巴馬和川普政府時期都保持10到15名在台美軍，今年6月數據顯示，有30名現役軍人和15名國防部文職人員在台灣，其中值得注意的是有23名陸戰隊成員，且似乎不包括陸軍特種部隊。

外交政策報導的數字，和CNN日前專訪蔡英文時提到的數字匹配，CNN當時報導，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。

外交政策報導，美軍在台協訓為美國歷任政府保持一貫的努力，用以強化台灣抵禦中方可能的入侵，不過自川普政府時期，美軍在台的行動和目標開始轉變；川普政府開始，擴大在台美軍數量（包括特種部隊），不只訓練台灣軍人，也協助台灣為不同的兩岸情勢備戰，包含驅逐解放軍登陸。

一名美國前官員表示，這項政策變化源自波頓大力遊說，波頓在進入白宮前就曾主張討論美軍駐台的可能性，並下令由國安會主導跨部門會議，在國務院東亞局台灣協調處的反對下，拍板增加在台美軍數量，繼任者蕭規曹隨。

川普兩任的國安顧問波頓與歐布萊恩（Robert O'Brien）稱其為「豪豬戰略」，強化沿海戰力（配備更多岸置飛彈），讓攻克台灣更為棘手，此外，在解放軍登陸後，台灣國防部必須確保兩棲和內陸戰力，對抗解放軍。

一名知情的前政府官員告訴外交政策，加固台灣的最佳策略就是強化兩棲戰力；自歐巴馬時代起，在美國在台協會台北辦事處（AIT/T）工作的美軍都和台灣軍隊一起踏查台灣沿海，提示可在各處加固防禦。

國防部前東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck），相較傳統武器，真正能嚇阻中方的是豪豬戰略，中方即便吞下台灣也難以消化，意味著從沿海開始，到每個城市街區都要一一作戰。

美軍在台協訓的訊息明朗化，引發國會山莊的不同看法，報導指出，國會進步派憂心這逼近挑釁底線，民主黨鷹派眾議員如路里亞（Elaine Luria）都憂心可能升高緊張情勢，最壞狀況可能是解放軍突襲抓捕30多名的陸戰隊和特種部隊成員。

一位匿名的參院民主黨人士表示，「這已經逼近底線，同時，中國也會測試他們自己的底線，我認為美國應該要傳達無意尋求對抗的訊息。」

參議員馬基（Ed Markey）表示，他主張設法避免針對台海局勢的誤判，推動國會通過建立非正式對話的預算，進一步了解中國安全現況；參議員霍利（Josh Hawley）也主張強化台灣軍備，認為只有台灣做好應戰準備，才能擊退解放軍侵略。