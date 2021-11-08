歐巴馬批俄中沒抗暖迫切感 氣候人士酸：你也沒好到哪

前總統歐巴馬8日在氣候峰會演講。(美聯社)

美國前總統歐巴馬 今天籲富國解開與開發中國 家長年氣候融資僵局，批評俄、中在遏止溫室氣體排放「缺迫感感」；但氣候人士酸他任內轟炸別國、生活豪奢，也沒好哪去。

路透社報導，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）邁入第2周、也是最後一周的議程，富國努力嘗試兌現為應對氣候相關損失與傷害的金援承諾，並針對如何協助各國適應氣候衝擊等問題提出解方。

左批俄中與共和黨 右讚年輕人覺醒

歐巴馬在與島國舉行的會議中說：「我們現在必須採取行動，協助各國具備適應性與韌性。」他還說在夏威夷長大的經歷，塑造他應對氣候變遷 刻不容緩的觀點。

歐巴馬認為，自2015年達成巴黎氣候協定以來，試圖將氣溫升幅控制在只比工業化之前上升攝氏1.5度的進展太少，並抨擊中、俄在確保這次格拉斯哥峰會取得成功方面「缺乏承諾」。

歐巴馬說：「我們離目標還很遠。特別令人沮喪的是，中國和俄羅斯這兩個全球最大排放國的領導人甚至拒絕與會。」

「他們迄今為止的國家計畫，反映出政府似乎缺乏迫切感，且有意維持現狀，這是危險，也是恥辱。」

除抨擊中、俄，歐巴馬也將矛頭指向國內的共和黨議員，說共和黨「對氣候科學懷有敵意」，還把氣候變遷變成黨派問題，「若海平面上升淹沒在佛羅里達州的房子、在達科他州的莊稼歉收，或位於加州的房舍被野火燒毀，這都跟你是共和黨或民主黨人無關」。

歐巴馬說，他能理解年輕人為何對領導人在應對氣候問題無所作為感到「沮喪」；他對那些高聲歡呼並拿著智慧型手機拍攝他演說的年輕環保人士說「現在的年輕人真不容易」。

他建議年輕人「別生悶氣。動起來。著手改變需要改變的地方，所幸這正是世界各地年輕人如今正在做的事情」。

歐巴馬也提到自己對下一代領袖感到欽佩，其中包括號召全球為氣候變遷發起罷課活動的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。他笑說自己不如童貝里，「我16歲時沒登上時代雜誌（Time）封面。如果我翹課，也跟氣候變遷沒關係」。

遭譏美到處扔炸彈「氣候怎會好」

然而根據牛津大學數據庫「數據看世界」（Our World In Data）顯示，2020年美國的人均碳排為14.24噸，遠高於俄羅斯的10.81噸及中國的7.41噸。

歐巴馬藉機抨擊政治對手，推特上則有人反譏歐巴馬任內在軍事介入全球各地，自己應對氣候變遷的紀錄也好不到哪，「當歐巴馬政府在最後幾年裡投擲2萬6171枚炸彈時...這對氣候又好在哪裡？」

今日俄羅斯（RT）引述布朗大學（Brown University）2019年一份研究指出，美軍是世界最大的溫室氣體排放機構，若把五角大廈看作一個國家，它造成的溫室氣體排放超過140多國。從2001到2018年，美國海外用兵約製造出12.7億公噸溫室氣體。

另有觀察家指出，歐巴馬也跟很多西方領袖一樣，大聲示警氣候變遷之餘，生活方式卻未隨之調整，根本言行不一。例如一面疾呼海平面上升恐吞噬很多國家，一面又在美國麻州的瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）購濱海豪宅；歐巴馬這次也和其他達官貴人一樣，搭私人飛機與會並在豪華遊艇上開趴。

路透社指出，富裕國家未能兌現向開發中國家提供幫助的承諾，加劇彼此不信任，被視為是在減排限制升溫影響方面取得進展的主要障礙。

富國12年前在哥本哈根舉行的聯合國氣候峰會上，承諾在2020年前每年向開發中國家提供1000億美元，以幫助其適應氣候變遷，但未兌現。這些較富裕國家在COP26會中表示，最遲將於2023年實現此一目標，有些國家則希望能再提早一年。

賠償窮國暖化災損 富國斷然拒絕

美國、日本、西班牙和義大利等富國近來已提高對「氣候融資」的承諾，但有些國家仍未達到國際組織所謂的公平貢獻。開發中國家希望拿到更多資金，用於適應導致旱災、水患和野火更趨頻繁的升溫，但已開發國家鼓勵他們將金援用於減排。

英國廣播公司（BBC）報導，COP26裡一些易受極端氣候破壞的脆弱國家表示，富國全然排斥要他們賠償因長年大量碳排、導致氣候變遷損害窮國的訴求；窮國認為本周峰會能否處理災害釀損和賠償等議題至關重要。

據稱富國因不想擔責任及冒著日後被提告的風險，全都斷然拒絕。

低開發國家（LDC）集團的幾內亞代表卡洛加（Alpha Oumar Kaloga）說：「涉及極端氣候釀損與破壞的賠償，對富國仍是禁忌。」全球46個低開發國家絕大部分在非洲。