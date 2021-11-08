歐巴馬登氣候峰會演說 批中俄缺席令人沮喪

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）8日在聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26）發表演說。美聯社

美國 前總統歐巴馬 （Barack Obama）8日在聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26）發表演說，提到缺席四年的「美國回來了」，並批評中俄領導人習近平和普亭（Vladimir Putin）未到場參加峰會，且其應對氣候變遷 的國家計畫「缺乏急迫感」，只想維持現狀。

「當我的繼任者（川普）在上任第一年就單方面宣布退出巴黎氣侯協定，我們的部分進展就停滯了」，歐巴馬說，「我對此感到不悅」，不過，在拜登的領導下，美國回來了，美國準備再次發揮領導力。

歐巴馬說，六年前的巴黎氣候協定迄今，全球固然取得部分進展，不過，最主要兩個溫室氣體排放國中國與俄羅斯領導人連峰會都不參加，尤其令人沮喪；中俄的國家計畫至今反應的是這兩國缺乏急迫感，只想維持現狀，「太可惜了。」

歐巴馬對美國國會正在審議包含5000億美元氣候變遷應對預算的重建美好法案保持信心，認為即便遭遇黨內部分反對，仍可望在未來數周內通過，這將能使美國在達成氣候目標一事上步入正軌。

歐巴馬也鼓勵在場聽講的年輕人積極採取行動，他說，示威活動可擴大對議題的認知，大家必須說服不關心氣候議題的人，也要敦促政府採取更大膽的行動回應氣候議題。

巴黎氣候協定為2015年底聯合國氣候峰會通過的協議，用以應對全球暖化，時任美中領導人歐巴馬和習近平在2016年9月在杭州參加G20峰會之際，共同簽署並向聯合國遞交生效。

巴黎氣候協定目標為本世紀全球氣溫升幅控制不超過攝氏2度，並訂定更具雄心的攝氏1.5度目標；締約國自定減排目標，每五年將檢討各國的貢獻，透過提供氣候融資，協助開發中國家應對氣候變遷；至2021年3月底，128國將淨零排放作為目標。