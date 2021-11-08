COP26氣候峰會 化石燃料說客竟是最大代表團

環保團體為首的活動人士發現，化石燃料產業說客參與COP26氣候峰會的規模，比任一個與會國家代表團都大。美聯社

聯合國 氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26 ）正在格拉斯哥（Glasgow）舉行，環保團體為首的活動人士卻發現，化石燃料產業說客規模比任一個與會國家代表團都大。

英國廣播公司（BBC）今天報導，環保團體「全球見證」（Global Witness）為首的活動人士評估了聯合國在峰會開始時公布的參與者名單，他們發現，503名與化石燃料利益相關者獲准與會。

這群代表據說為石油 和天然氣產業遊說，活動人士表示，他們應被禁止參加會議。

「全球見證」成員沃錫（Murray Worthy）表示：「化石燃料產業數十年來拒絕、延遲在氣候危機上採取真正行動，這就是為什麼氣候危機成了這麼大的問題。」

沃錫指出：「他們的影響力，是25年來聯合國氣候談判未能使全球排放量真正降低的最大原因之一。」

根據聯合國數據，約有4萬人參加COP26會議，官方代表團以巴西的479人規模最大，東道主英國則派出230名代表。

參與分析的「全球見證」和「企業究責」（Corporate Accountability）等組織，定義化石燃料說客為同業公會代表團一員或代表石油和天然氣公司利益的團體成員。

他們發現，加拿大和俄羅斯代表團中有化石燃料說客，超過100家化石燃料企業、30個同業公會和會員制組織參與COP26。

此外，過去20年來受氣候變遷影響最甚的8個國家代表團人數總和，不及現身COP26的化石燃料說客數量；聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的原住民組織社群（IPO）代表，與這群遊說者數量的比例約為1:2。

「全球見證」等組織指出，國際排放交易協會（IETA）有103名代表，其中3人來自英國石油公司（BP）。

「全球見證」表示，國際排放交易協會獲許多大石油公司支持，這些公司提倡碳交易和補償，好讓他們繼續開採石油和天然氣

沃錫指出，國際排放交易協會的議程受化石燃料公司驅動，且符合化石燃料公司的利益。

國際排放交易協會則表示，該協會的存在，是為了尋找最有效、由市場決定的方法來降低排放，成員不僅有化石燃料公司，也包含律師事務所、潔淨科技等企業。

「歐洲企業觀察站」（Corporate Europe Observatory）的薩比多（Pascoe Sabido）也參與了「全球見證」等組織的分析。

他說：「儘管殼牌（Shell）和英國石油之類公司公開承認增加化石天然氣產量，他們仍參與談判。如果我們真的想提高企圖心，就該將化石燃料遊說者排除在談判外。」