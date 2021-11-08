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丟工作或打疫苗？ 拜登疫苗強制令 施政檢驗將至

記者張文馨／台北報導
美國政府4日再度宣布疫苗強制令，要求百人以上企業必須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，或者每周接受病毒檢測，預計影響全美8400萬名勞工。(美聯社)
美國政府4日再度宣布疫苗強制令，要求百人以上企業必須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，或者每周接受病毒檢測，預計影響全美8400萬名勞工。(美聯社)

為控制疫情蔓延，美國總統拜登9月和本月分別下令，要求聯邦機構和百人以上企業的雇員需完整接種疫苗，前者甚至不得以定期病毒檢測代替疫苗；美聯社7日報導，聯邦雇員的接種率要在22日命令生效前達標，對拜登政府來說是施政檢驗。

拜登政府9月要求聯邦機構員工與包商的雇員均須接種新冠疫苗，不能以病毒檢測替代，除了醫療或宗教理由尋求豁免外，其餘的聯邦和包商雇員都要在行政命令發布後75天內完成疫苗接種，否則就要被開除，預計影響人數為數百萬人。

美聯社報導，這項命令意味著相關人士在22日前要完整接種疫苗，白宮的員工幾乎所有人都已完成，但執法和情報相關機構的疫苗接種比率相對較低，已有人透過司法行動反彈，抗議白宮不公平的擴權。

美聯社報導，擁有超過24萬名員工的國土安全部，至上月底為止，疫苗完整接種率約64%；海關和邊境保護局接到至少6000項豁免申請。

不過，報導指出，數名共和黨籍國會議員憂心，強制令侵犯美國自由，導致數千名勞工面臨解雇命運，原本已經人手不足的監獄系統將雪上加霜，他們也質疑政府如何填補造成的人力缺口。

有監獄工作人員表達對強制令的為難，他們既不願頓失生計，也不願犧牲自己的個人信仰，有些鄰近退休年齡的員工乾脆考慮提前去職。

美聯社報導，已有聯邦機構致函其員工，鼓勵他們接種疫苗，在22日到期後，還會給予5天的「勸告期」，可以在這段期間開始接種疫苗，否則才會解雇，補救期限可能達數月。

疫苗 拜登 美國

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