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習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

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習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

記者羅印冲／專題報導
中共總書記習近平。(美聯社)
中共總書記習近平。(美聯社)

中國共產黨19屆六中全會今起在北京召開，將審議通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。這份歷史決議將突顯中共總書記習近平的功績，使其與毛澤東、鄧小平看齊，為中共20大後繼續掌權鋪路。外媒分析，此舉有助習近平在20大之前鞏固權力，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。

中共第一份歷史決議是在1945年4月，於6屆七中全會通過「關於若干歷史問題的決議」，該決議對1921年中共建黨以來路線鬥爭進行了總結，並號召全黨團結在以毛澤東為首的中共中央周圍。決議通過後不久，中共召開七大，確立了毛澤東思想在全黨的指導地位。

1981年6月，中共11屆六中全會通過「關於建國以來若干歷史問題的決議」，對1949年中共建政後一系列重大歷史問題進行了分析和總結，維護毛澤東思想在中共的指導地位，同時確立了以鄧小平為核心的第二代中央領導集體。

首度確立三段論畫分

針對第3份歷史決議，香港明報引述北京知情人士指，新決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」畫分，進一步突出習近平的功績，為20大習繼續掌舵中國掃清障礙。新決議較之前解決「歷史問題」相比，側重總結「重大成就和歷史經驗」。

新加坡《聯合早報》引述有關人士指，前兩份歷史決議主要解決黨內有爭議的重大歷史問題，以統一全黨思想，而目前中共並無亟待解決的重大歷史問題，因此新決議將著重闡述中共百年取得的成就，進一步明確在習近平新時代面臨的歷史任務和前進方向。

法新社報導，在這樣的背景之下，習近平在中共六中全會上將為他的長期執政定下基調。會中將會通過中共歷史上第3個「歷史決議」，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。

政大東亞所長王信賢分析，第三份歷史決議跟前兩份有聯繫也有區別，聯繫在於都談中共合法性和正統性，區別則是毛讓中國站起來，鄧讓中國富起來，習讓中國強起來，三者比肩而立。

新決議是否會涉及歷史爭議事件？王信賢表示，習近平已提過「兩個互不否定」（改革開放前、後30年不能相互否定）和正確的黨史觀，立場已很清楚；以前提到文革，都會說是錯誤的決定，但過去兩年中共關於思想政治課程的課綱，已修改為諸如艱辛探索等說法，這就是「兩個互不否定」的體現。

對百年黨史整體詮釋

王信賢認為重點仍在本身的歷史定位，毛決議處理1921到1945年期間路線爭論；鄧處理1949到1981年之間，未涉及毛決議的時期，也就是說，毛的歷史決議，鄧是同意的。但現在習要處理的是建黨以來的百年歷史，時間跨度涵蓋了前兩份歷史決議，就此而論，習決議的定位甚至高過毛鄧，是對百年黨史「整體的詮釋」。

中國政治學者吳強指出，通過這次的決議意味著 「習近平的權威是無可爭議的」，這次六中全會將鞏固中國回到「有控制的計畫經濟」道路，正如習近平正在推動，針對中國從科技到房地產等行業的監管。

中共的三份歷史決議。(製表／羅印冲)
中共的三份歷史決議。(製表／羅印冲)

中共 習近平 中國

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