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氣候峰會未來1周成果 影響人類存亡？全球示威促行動

編譯李京倫／報導
英國蘇格蘭格拉斯哥示威者六日扮成巴西總統波索納洛（左起）、澳洲總理莫里森、美國前總統川普、俄國總統普亭和媒體大亨梅鐸，諷刺他們忽視氣候暖化。（美聯社）
英國蘇格蘭格拉斯哥示威者六日扮成巴西總統波索納洛（左起）、澳洲總理莫里森、美國前總統川普、俄國總統普亭和媒體大亨梅鐸，諷刺他們忽視氣候暖化。（美聯社）

蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會進入攸關成敗的第二周。成千上萬人6日在全球各地舉行數十場示威，抗議峰會未能採取快速行動抑制暖化，要求削減化石燃料使用，並立即協助受氣候變遷影響的地區，尤其是窮國。

首周峰會 棘手議題仍未解決

峰會首周成果包括部分國家提升減排承諾，達成逐步淘汰煤炭、終結對外國化石燃料業融資、減少甲烷排放及終止濫伐森林等協議，但眾多棘手議題仍未解決。上街表達不滿的抗議人士表示，他們前來持續施壓。

在格拉斯哥，警方原預期會有5萬人參與街頭示威，但主辦單位宣稱超過10萬人共襄盛舉。

抗議人士也在全球各地城市走上街頭，要求對氣候問題採取更強力行動。澳洲抗議人士裝扮成煤炭塊，諷刺強烈捍衛採煤業者的澳洲總理莫里森。雪梨抗議活動中一個標語牌寫著「別再廢話連篇，馬上採取真正氣候行動」。

約千人聚集在英國央行倫敦英格蘭銀行外，高舉的標語牌寫著「少點高談闊論，多些實際行動」。在巴黎市政廳外集結的抗議者，拉起的巨大橫幅寫著「氣候不作為等同反生計犯罪」。

數十國承諾 改革農業抑暖化

在示威者抗議聲中，數十個國家6日承諾，將拿出更多作為來保護大自然和改革農業，以削減碳排遏制暖化。

路透報導，人為產生的溫室氣體，有四分之一來自農業、濫伐森林等改變土地用途的行為，因此，要保護大自然並餵飽全球日益增加的人口而不助長暖化，改革至關重要。

英國表示，6日有45國承諾將改革農業保護大自然，包括美國、日本、德國、印度、印尼、越南、菲律賓等。這些國家承諾包括公部門共投資40億美元刺激農業創新，例如研發能抵擋旱災、洪災和熱浪的作物，加惠數億農民。

加拿大表示，將從先前允諾的氣候融資資金53億美元中撥出10億美元，在未來5年投入開發中國家「以自然為本的氣候解決方案」。英國也說，將撥出5億英鎊，保護非洲、亞洲和拉丁美洲共5萬平方公里、相當於350多萬座足球場的熱帶雨林。

控制增溫 須更大膽減碳承諾

峰會東道主英國首相強生表示，各國代表本周必須提出更大膽的減碳承諾，才能達成這次峰會的首要目標，讓全球氣溫升幅控制在比工業化之前水準高攝氏1.5度之內。目前，全球增溫已逼近攝氏1.2度。

本周峰會討論的難題，還包括敲定富國金援窮國應付氣候變遷事宜、談妥碳交易機制、討論出判定各國有無落實減碳目標的方法。

未來一周峰會成果，堪稱影響人類存亡。聯合國政府間氣候變遷問題小組表示，若升溫達攝氏兩度，本世紀末海平面可能上升零點五公尺，熱浪、暴雨等災難性事件機率和強度都會大幅增加，將升溫控制在1.5度內，才能減輕環境災難。

減碳 英國 暖化

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