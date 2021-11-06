1世代1次的投資 拜登喜迎基建周：民主黨能治國

基建案通過，使拜登成功落實重大競選承諾之一，為此協調了幾個月的國會眾院議長波洛西（右二）尤其開心。（Getty Images）

民主黨 5日爭論基建案一整天，眾院 5深夜最終在「非洲裔國會議員連線」(CBC)相挺與13名共和黨員跑票支持下，以228比206票通過美國史上最大筆投資的1兆2000億元基建案；拜登 總統6日稱讚獲跨黨派支持的基建案為全國重大進步，宣布「基建周」，並稱此表決證明民主黨執政能夠治國。

「終於迎來基建周！我很開心這樣稱呼它。」拜登6日在白宮歡呼通過基建案是「一世代一次」的投資，也是國家重大的一步，「我們做成一件延宕已久、華府討論已久但從未真正達成的事。」

史上最大筆投資的1.2兆元基建案5日獲得通過，端賴國會「非洲裔國會議員連線」(CBC)相挺與13名共和黨員跨黨支持。圖為民主黨籍的連線領袖貝蒂（Joyce Beatty，中）與成員協調立場。（Getty Images）

民主黨經過數月的政治口水，又剛在2日維吉尼亞州州長選舉吃盡苦頭後，終於有好消息；眾院5日深夜通過1兆2000億元基建案，這項美國數十年來最大的基礎建設支出案將推動高速公路現代化、水管線更新、改善寬頻網路，並提供數十億元興建電動車充電站等；這是前總統艾森豪(Dwight Eisenhower)建立州際公路系統以來的最大公共建設案。

民主黨溫和派和進步派5日仍對基建案的額度和範圍有歧見，進步派希望溫和派表決基建案前，能夠支持社會與氣候變遷案；進步派憂心，部分溫和派議員支持基建案，但反對後者。

民主黨內爭執不下之際，非裔議員出面提議，不如先即刻通過基建案，之後再依誠信對更大金額的社會福利支出預算案進行程序表決；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)同意CBC提案，成功動員CBC贏得溫和派與進步派對基建案的支持。

史上最大筆投資的1.2兆元基建案5日獲得通過，端賴國會「非洲裔國會議員連線」(CBC)相挺與13名共和黨員跨黨支持。圖為民主黨籍的連線領袖貝蒂（Joyce Beatty）會見記者。（美聯社）

紐約時報指出，波洛西此舉精彩漂亮；眾院領袖認為，比起他們，進步黨團自由派議員更願意接納非裔議員意見，雖然多數妥協的非裔議員早已是眾院領導階層，或是波洛西的副手。

CBC成員的提案終讓遭進步派挾持的基建案得以通過，而參院則會批准進步派要求的社會福利案討論規定，當作信任交換，後者估計在兩周內表決。

國會基建案表決共有19名議員改變立場投票，包括六名進步派議員投下反對票，以及13名跑票的共和黨議員，其中「問題解決黨團」(Problem Solvers Caucus)八名共和黨人協助協商基建案，其他人則擁抱共和黨傳統路線，認為基礎建設比對抗拜登更重要。

參院早在8月便通過基建案，眾院拖至5日晚才通過，將送交總統拜登簽署立法；拜登表示會盡快簽署，但不會是本周末。

拜登表示，選民「希望我們實現願望」，5日表決「證明我們可以」，「我們通過了一個重大法案。」拜登稱基建案是「藍領重建美國的藍圖」，並以「基建周」一詞暗嘲前總統川普，川普政府多次宣稱「基建周」將至，但到頭來卻一場空。