夏令時間永久化 19州立法或通過修正案

過去四年來，全美有19個州立法或通過修正案，建議夏令時間實施一整年。Getty Images

夏令時間(Summer Time)7日結束，把時鐘調慢一小時的時候又到了。

今日美國報(USA Today)報導，如果你已厭倦一年兩次調整時間，未來或許有望不用再調整時間。

州議會全國會議(National Conference of State Legislatures)能源、環境與運輸及小組主任利德(Jim Reed)說：「過去四年來，共有19個州立法或通過修正案，建議夏令時間實施一整年，若眾議會同意這項改變，部分州也可能跟進鄰州實施夏令時間永久化。」

這19個州包括阿拉巴馬州、喬治亞州、明尼蘇達州、密西西比州、蒙大拿州、愛達荷州、路易斯安納州、俄亥俄州、南卡羅來納州 、猶他州、懷俄明州、阿肯色州、德拉瓦州、緬因州、俄勒岡州、田納西州、華盛頓州、佛羅里達州和加州。

光是今年的立法議程，就有六州通過夏令時間永久化。

聯邦政府在二次世界大戰期間實施夏令時間，作為減少冬季燃煤的方式，但近年廢除夏令時間的呼聲愈來愈大。

歐洲與英國等70多個國家目前依然實施夏令時間，部分地區稱之為「日光節約時間」(daylight saving time)。

負責夏令時間的運輸部表示，夏令時間節省能源，避免交通意外並遏止犯罪；睡眠專家則認為，失眠對健康的影響，抵銷了夏令時間原本的好意與價值。

國會1966年通過「統一時間法」(Uniform Time Act)，規定各州在規定的日期改為夏令時間，或全年都維持標準時間。

「統一時間法」規定，各州或領地只能選擇是否退出夏令時間，這樣一來會自動加入永久標準時間制，這些地區包括亞利桑納州、夏威夷州 、關島、美屬薩摩亞、波多黎各，以及美屬維京群島。

儘管各州有部分自主權，夏令時間永久化依然需要仰賴聯邦修法。

共和黨籍聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)多年來倡議夏令時間永久化，他與其他議員2019年起草「陽光保護法」(Sunshine Protection Act)，提議終結一年兩次的時間調整，永久實施夏令時間。

兩黨參議員今年重提「陽光保護法」，呼籲夏令時間永久化，眾院也提出類似的「日光法案」(Daylight Act)，允許各州自行決議是否整年都實施夏季時間。

魯比歐辦公室發出的聲明稿，倡議夏令時間永久化的好處，包括減少塞車、改善心理健康、人們更有活力，犯罪率下降，加速經濟成長等。

利德在州議會全國會議官方部落格公告上寫道，「夏令時間永久化與標準時間的優點辯論在網路上沸騰，各州則如往年一樣繼續投票，支持夏令時間永久化成為新常態。」