日光節約時間結束如何適應 專家4點建議

日光節約時間過後，利用多出來的一小時，可調整作息提早一小時上床睡覺。Getty Images

日光節約時間即將在本周日結束，多了一小時睡眠時間；想要成為晨型人的民眾，也可以藉此調整作息，養成更健康的習慣。跟著下面幾個步驟，你也能過得更健康。

提早就寢

多數人習慣晚睡，日光節約時間過後，利用多出來的一小時，在你平常就寢的時間睡覺，甚至看時鐘提早一小時上床睡覺。如此一來，你的身體將獲得更充足的休息時間，並且在早上自然醒。不論是在周間和周末，都可以利用這個方法。

但對於年紀還小的小孩，可能得試試相反的辦法；突然改變作息，可能在早上五點就把一家人吵醒。耶魯大學 兒童醫院睡眠中心主任卡納帕里(Craig Canapari)表示，在日光節約結束前三天，可以讓小孩晚半小時睡覺，使習慣早醒的孩子晚一點醒來。他說：「可以慢慢調整睡眠習慣。」

展開嶄新的一天

在工作前，利用早起的早晨散步或做點運動。對許多人來說，自然地早起是是培養新習慣，或是運動的理想時間。在太陽升起時到戶走走，能夠讓生理時鐘更正常。范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心神經學教授貝絲‧馬洛(Beth Malow)表示：「陽光能幫助我們起床，也能讓我們晚上更容易入睡。」但如果不出門，也能拉開窗簾讓陽光照射進屋內。

調整作息

白天日照時間縮短，可以利用夜晚讓你的身體多休息；稍加克制不要在下午四點喝咖啡 ，在室內多開一點燈，保持你的精神。馬洛就說，提早到六點吃晚餐，能讓你更舒適地入睡。

減少螢幕使用時間

日照減少，夜晚氣溫更低，長期時間盯著電腦或手機 螢幕可能擾亂睡眠。卡納帕里指出，晚上使用3C產品，可能干擾退黑激素的分泌，導致在晚間更難入睡。部分專家建議，在太陽下山後，可將電子產品調為「黑暗模式」。卡納帕里說：「我們嘗試將人生理時鐘，與實際的生活模式一致。」