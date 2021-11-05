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愈來愈多研究報告指出日光節約時間對身體有害

編譯洪毅／綜合5日電
日光節約時間制度不得人心：美國睡眠醫學科學院的報告指出，55%的民眾反映，切換日光節約時間的頭幾天會感到疲倦。Getty Images
日光節約時間制度不得人心：美國睡眠醫學科學院的報告指出，55%的民眾反映，切換日光節約時間的頭幾天會感到疲倦。Getty Images

美國將在7日結束日光節約時間，當天晚上，所有的時鐘都要往前減一小時；但是「華爾街日報」報導，現在有愈來愈多研究報告指出，長期實施日光節約時間對人體有害，可能足以提高心臟病中風、車禍等風險。

造成健康風險的原因是生理時鐘被擾亂；反對日光節約時間的慕尼黑大學榮休教授羅內伯格(Till Roenneberg)表示，人體許多生理機制與生理時鐘息息相關，例如各種激素的分泌及血壓等，而生理時鐘又是跟著日出日落而來。

羅內伯格表示，到不同時區的時候，人體會依當地日出日落而花上數日的時間校正，但是日光節約時間沒有日出日落變化的問題，是「突然」且「人工」的切換時區，讓生理時鐘產生錯位，足以對生理機制造成壓力。

日光節約時間對生理機制造成的壓力，可能會誘發一些疾病；馬友診所(Mayo Clinic)胸腔醫師里希(Muhammad Adeel Rishi)表示，已有約半打的研究報告指出，切換到日光節約時間的頭幾天內，心臟病發的風險會提高5%至15%。

芬蘭土庫大學醫院神經學家魯斯凱南(Jori Ruuskanen)的研究指出，日光節約時間開始後的兩天內，中風案例會增加8%；波德科羅拉多大學研究團隊發表在「當代生物學」(Current Biology)的研究指出，日光節約時間實施後的頭一周，車禍發生率會增加6%。

范德比大學神經內科教授貝絲．馬洛(Beth Ann Malow)就在發表於「美國醫學會神經學期刊」(JAMA Neurology)的報告上說，日光節約時間制度「荒謬」，擾亂民眾作息可能「對大腦產生傷害」。

疾病發生率增加與日光節約時間的關係，其生理機制細節仍有待更多研究；密西根大學心血管科教授格姆(Hitinder Gurm)的研究還發現，日光節約時間實施後心臟病發增加的趨勢，在最近五年緩解，這可能與智慧型手機自動校正時間普及有關。

但是無論如何，日光節約時間制度不得人心：美國睡眠醫學科學院(American Academy of Sleep Medicine)的報告指出，55%的民眾反映，切換日光節約時間的頭幾天會感到疲倦；美聯社的民調則顯示，只有28%的民眾擁戴日光節約時間。

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