又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

美國 大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。大多數美國人不喜歡一年兩次調整時間的儀式，認為它讓人困惑；但人們對於比較喜歡標準時間或夏令時間，意見分歧。

3月，在已通過類似立法的19個州的領導下，兩黨參議員小組重提「廢除標準時間，讓夏令時間永久化」法案；但研究睡眠和生物節律的科學家認為，應該取消的是夏令時間。

夏令時間的起源通常溯自開國元勳富蘭克林（Benjamin Franklin），他1784年的一篇諷刺文章提出，若巴黎人早上早點起床、晚上早點睡覺，巴黎市每年可節省數百萬磅蠟燭蠟。但此想法直到一次大戰，才被認真考慮和執行。

1916年，德國政府把時間撥快當成節約能源手段，並通過法令；英國和歐洲大部分地區也紛紛效仿，美國亦然。1918年3月，美國國會頒布「標準時間法」（Standard Time Act）定義國家時區，並制定調整時間臨時規定。但直到1966年「統一時間法」（Uniform Time Act）在全國大部分地區建立夏令時間，才變成永久性法律；至今只有亞利桑那州和夏威夷州 ，堅持不調整時間。

原本這兩個時間系統在全年所佔比例相當，但夏令時間在一年中佔據的比重愈調愈大。今日，標準時間一年生效約四個月，從11月到3月。

一年兩次的切換其實已節省不了多少能源，但確實對人體健康造成嚴重影響。「光，是我們內在生物時鐘最強大的調節器，它是晝夜節律，有些人甚至可能好幾個月都無法適應時間的變化，」密西根大學醫學院及醫院系統（University of Michigan - Health System）睡眠醫學和神經病學副教授薛吉卡（Anita Shelgikar）說：「內在生物時鐘與工作、家庭和社會活動的長期失調，可能極具破壞性。」

破壞性的部分原因是睡眠中斷，切換到夏令時間那時尤其嚴重，人們失去一小時睡眠這種轉變，與更高的心臟病發作風險、更多工傷和更多的車禍 死亡有關。根據去年發表的研究，春季時鐘變化後的一周內，致命車禍增加6%。

那是否應完全擺脫標準時間？華盛頓大學法學教授卡蘭德里洛 (Steve Calandrillo) 在經濟研究後認為應該如此，因為與早晨的黑暗相比，晚上的黑暗與更多致命車禍和更高犯罪率有關；「夏令時間為晚上增加一小時陽光，可減輕這些風險，標準時間恰恰相反。」

雖然將夏令時間延長到冬季聽起來很有吸引力，但包括美國睡眠醫學會在內的許多科學組織都表示，標準時間對人們的總體健康更好。

德州大學西南醫學中心神經科學系主任高橋 (Joseph Takahashi) 表示，夏令時間將日出延後到早晨時段，會加劇社交時差；「如果我們永久採用夏令時間，人體時鐘將有幾個月不在最佳相位，可能導致癌症發病率升高，這是我們不該採用夏令時最強烈的理由。」

多數國人同意高橋的觀點；2019年民意調查，40%國人認為應全年採用標準時間，31%認為應永久使用夏令時間。喜歡其中之一的人都有逾28%表示，來回切換也很好。