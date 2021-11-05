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新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 一旦動武全球混亂

記者林則宏／即時報導
圖為今年10月15日，中俄在俄羅斯彼得大帝灣附近海域進行「海上聯合-2021」聯合軍事演習實兵演練時，解放軍指揮艦南昌艦主炮實施對海射擊演練。中新社
圖為今年10月15日，中俄在俄羅斯彼得大帝灣附近海域進行「海上聯合-2021」聯合軍事演習實兵演練時，解放軍指揮艦南昌艦主炮實施對海射擊演練。中新社

新加坡《聯合早報》報導，在美國出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）的新加坡國防部長黃永宏指出，台灣問題直接牽涉到中國領導人和中國的政治合法性，這是一條「深紅線」。他事後受訪時重申，各國都應該遠離這條「深紅線」，因為靠得太近就會有誤判形勢的可能。

根據報導，論壇上，對主持人、阿斯本戰略集團聯合主席奈伊（Joseph Nye）問黃永宏，「是否擔心美國目前處理台灣問題的方式」，以及「過程中是否可能出現形勢誤判的情況」。

對此，黃永宏回答稱，誤判的情況可能發生，這是一條「深紅線」。「若為了台灣動武，我想，到時無論是什麼局面都不會有贏家，所以我的勸告是應該避而遠之。」

他隨後受訪時重申，各國應該遠離這條「深紅線」，因為靠得太近就會有誤判形勢的可能。而一旦動武將是各方皆輸，不僅是美國和中國，東南亞甚至是全球都會陷入混亂。

黃永宏也談到美國在亞太區域扮演的角色，他認為，「無論是經濟或軍事方面，美國的存在會繼續為這個區域帶來穩定的力量」。

他說，「新加坡建國總理李光耀曾說，東南亞國家需要美國提供的穩定氛圍和軍事安全，這是新加坡政府一貫的看法，直至今日仍是如此。不僅是軍事存在，美國也能在金融和貿易方面引領各國。」

但他同時強調，「中國則在過去1、20年來，成為驅動亞洲經濟發展的引擎」，「新加坡和其他東南亞國家都得益於中國和美國在這個區域的影響力，因此各國都不希望選邊站。因為既然大家都從中美兩國身上受益，為什麼要選？」

中國網路媒體《觀察者網》指出，阿斯本安全論壇設立於2010年，著眼於國防和外交事務，本屆論壇於11月2日至4日在華盛頓舉行。

《觀察者網》稱，美台近期「勾連動作」不斷，並指蔡英文總統10月26日接受CNN專訪時首次承認台灣有美軍存在，是在「公然玩火」。

美國 中國 新加坡

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